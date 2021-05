Cambio de nombre de Mateo desató teorías de fanáticos de "Demente"

El capítulo de "Demente" de este lunes dejó expectante a los fanáticos sobre la verdad de Joaquín, pero además el avance trajo consigo otra interrogante y más teorías respecto a la familia Acevedo Betancourt.

Como se pudo ver, Melissa se preocupará mucho, ya que el pequeño Mateo no se siente nada de bien y está ardiendo en fiebre, pero eso no fue exactamente lo que llamó la atención de todos, ya que la mujer le dirá Ignacio al pequeño.

"Le dijo Ignaciooo", "KHÉE", fueron algunas de las primeras reacciones de los seguidores de la teleserie. Sin embargo, a esta primera impresión le siguieron una serie de teorías, entre las que destacan que realmente Mateo es hijo de ella, o bien que Melissa perdió un hijo y que en su locura piensa que Mateo es ese niño.

Entre las especulaciones que surgieron, también están las sospechas de que esta enfermdad del pequeño terminará por matarlo.

Mateo tiene 5 años, está secuestrado, enfermo, con gente que no conoce y encima le cambian el nombre. Quieren que se olvide de quien es. No pidieron rescate. No se comunican son la familia. No les interesa. Esto es muy macabro y se llama venganza #DementeMega