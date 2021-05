Este es el video falso de la hija de Natti Natasha que engañó hasta a la esposa de Daddy Yankee

Natti Natasha ya se encuentra en su casa, junto a Raphy Pina disfrutando de su hija. Pero a pesar de que la cantante presentó a Vida Isabelle un día después de su nacimiento, en las redes sociales se hizo viral un video que muestra a una bebé que no es la pequeña de la cantante.

La única foto que la pareja ha publicado del rostro de la nueva integrante de los Pina Gutiérrez es en la que se ve a la bebé en la cunita del South Miami Hospital, con sus ojos bien abiertos, imagen que enamoró a los millones de "tí@s" que han seguido el embarazo de la cantante.

El productor musical ha compartido todo el proceso del nacimiento de su cuarta hija en sus redes sociales, sin omitir ningún detalle de la llegada de la nueva reina de la casa.

La esposa de Daddy Yankee cae en el engaño

Mireddys González es la esposa de Daddy Yankee y, a través de los años, se ha convertido en amiga no sólo del productor y mánager de su esposo, Raphy Pina, sino de su pareja, la cantante dominicana Natti Natasha.

En los primeros meses del embarazo, Mideddys es recordada por su “indiscreción” en la que adelantó el sexo de la hija de la reguetonera, quien guardó celosamente este detalle para celebrarlo en una lujosa fiesta de revelación a los 8 meses de su embarazo.

A través de una historia en su cuenta de Instagram, la popular “Jefa” del intérprete de “Gasolina” posteó que la cantante esperaba a una niña, y aunque lo borró, ya los cibernautas habían hecho la captura, haciéndose viral en las redes sociales.

Y ahora, Mireddys cayó en el engaño del video falso que se ha replicado en Instagram sobre la hija de Natti y publicó la postal en la que se ve en primer plano el rostro de una pequeña, luciendo una ropita en color rosa.

En una cuenta de fans de Natti Natasha, se hace mención a lo publicado por la esposa de Daddy Yankee: “Para la gente que dice que Vida no es la del video, quedaron mal porque hasta Mireddys lo subió a sus historias”, se lee como parte de la leyenda a la captura de la imagen.

Mientras que la cuenta @nattinatashanation es más precisa y aclara que el video, grabado en la plataforma de TikTok, donde aparece una niña recién nacida es falso. “Está corriendo este video haciéndoles creer a la gente que es Vida Isabelle. Pues esta bella princesita, no es @queenvidaisabelle. Cualquier video o imagen de Vida, será publicado por sus padres @nattinatsha @raphypina”.

Hasta el momento, el propietario de Pina Records no ha aclarado la situación en su cuenta de Instagram, pero sí escribió en una diciendo que la niña no es Vida: “Ella no es, aunque es princesa también”.

El feliz padre compartió la hermosa decoración con cientos de globos y flores con la que recibieron a Natti y a Vida a su llegada a su mansión en Miami.

En su última publicación, agradeció a todo el personal médico que atendió a su novia y recibió a su hija por los gestos de cariño y apoyo en el proceso del parto. En la gráfica se ve a la cantante descansando en la cama de la clínica y junto a ella Vida, desde la cunita. Pina también se puede ver, vigilando el sueño de sus dos amores, recostado en un sofá.

