La exchica reality Angélica Sepúlveda durante estos últimos años ha seguido en la palestra y muy activa en sus redes sociales, donde la siguen más de 30 mil personas que aún recuerdan el paso por diversos programas de la televisión chilena.

Allí comparte lo que es su vida en el sur del país ligada al campo y, también, los pormenores de su vida amorosa, la cual se vio truncada debido a la pandemia del coronavirus.

Esto porque a fines de 2018, Sepúlveda conoció a un galán turco de nombre Gürsel que le robó el corazón, con quien inició un romance a distancia.

Cada cierto tiempo se juntaban en Chile, pero las restricciones de viaje producto de la situación sanitaria llevó a que Angélica hace algunos meses terminara la relación.

Inició trámites de divorcio

Sin embargo, al parecer ese no fue el final definitivo del romance, ya que Angélica en su Instagram siguió publicando fotos de él y también exponiendo los sentimientos que aún guarda por su ex. Esta semana, la "fierecilla de Yungay" reveló que se encuentra feliz por una esperada noticia que hace meses venía tramitando Gürsel; la firma del divorcio.

Al pie de una foto donde aparecen los dos, hizo un resumen de cómo comenzó la idílica historia de amor. "Vine solo por 10 días, tengo esposa en Turquía, 2 hijos, estoy separado hace 12 años y tengo novia en Estados unidos. Eso me dijo cuando nos conocimos en Bolivia, pero yo solo pensaba: lo conozco, sé que lo conozco... qué rico debe besar", inició.

"Pasaron tres días y por fin me besó, un día después llamó a su novia y terminó con ella y empezamos la historia más linda, loca, aventurera, rebelde, libre, apasionada y romántica que pude imaginar. Para mí nunca fue tema que estuvierqa casado, su familia e hijos lo apoyaron con nuestra relación", añadió.

Aseguró que "siempre supe las tremendas diferencias culturales entre él y yo, por eso cuando pensamos casarnos no podía ser en Turquía (...) Un día me contó que había hecho la solicitud de divorcio y le pregunté si estaba seguro de eso, me dijo que sí. Pasaron más de dos años y aún no se podía divorciar, pero hoy me contó que por fin tiene fecha para ir a firmar".

Con ese trámite resuelto, será cosa de tiempo para que ambos puedan retomar su relación y posiblemente concretar su amor ante la ley, aunque Angélica sentenció que no se hace "expectativas con nada". Sus fans le dejaron mensajes deseando que puedan estar juntos lo antes posible y que prontamente, retomen la relación.

