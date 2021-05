La mejor arquera chilena de la historia y actual jugadora del PSG de Francia, Christiane Endler, triunfa como figura a nivel mundial en una exitosa carrera, donde no solo su talento ha sido clave, sino que también el apoyo incondicional de su familia.

En 1996 y en la parcela familiar en Algarrobo, fue donde Nicolás Endler le presentó la primera pelota de fútbol a su hermana, quién solo tenía 5 años. Una relación de amor, sacrificio y sobre todo de grandes logros, que han llevado a la actual capitana de la Roja a convertirse en la mejor futbolista nacional de todos los tiempos.

De ahí que 'Nico' haya cumplido un rol importante en la fructífera carrera de la actual portera del Paris Saint Germain. Él comenzó a jugar con Tiane y hasta le pateaba al arco, construyendo así las primeras nociones en el deporte rey.

El hermano de Endler: El "community manager" de la familia

A sus 34 años y cuándo ya han pasado 24 años de sus "primeras pichangas" con su hermana, Nicolás Endler, quien se desempeña como ingeniero comercial, se declaró el “community manager” de la familia y recolecta toda la información que aparece de la portera en redes sociales y medios de comunicación, y se las entrega a toda su familia para que estén al tanto de la carrera de la arquera.

“Yo me pongo ultra nervioso. Bajo un par de kilos en los partidos, no puedo verlos sentados. Siempre le mando un mensaje de apoyo antes de que juegue”, comentó Nicolás a las Últimas Noticias en la víspera del Mundial de Francia 2019, donde Tiane fue una de las figuras y trampolín para ser nominada al premio The Best, donde compitió por ser la mejor arquera del mundo.

“Te debo mucho por estar hoy donde estoy. Te agradezco por todo. Te quiero hasta el infinito y más allá”, escribió la arquera en sus redes sociales en abril de 2017 cuando estaba jugando en el Valencia de la liga española.

Las figuras claves de Claudia Mutinelli y Peter Endler

El soporte emocional y fortaleza de la arquera chilena, que a sus 21 años hizo las maletas para ir a jugar y estudiar a Estados Unidos es su madre Claudia Mutinelli, quien en múltiples ocasiones ha recibido galardones y premios en ausencia de su hija.

Un apoyo que es complementado por su padre, Peter Endler, quién dio el empujón necesario para que finalmente su hija se inclinara por el fútbol más allá de haber practicado hockey césped, tenis, gimnasia rítmica, básquetbol, entre otros deportes.

Este alemán de nacimiento siempre motivó a sus cuatro hijos a hacer deporte, además de Nicolás y Christiane están Carolina y Valentina, y apenas pudo, invitó a Tiane a participar de partidos de fútbol de su empresa, donde sólo jugaban hombres. Este paso fue fundamental para inclinarse como futbolista en una época donde no existían profesionales en el ámbito femenino del balompié en Chile.

Eso sin contar que gracias a su doble nacionalidad, la arquera cuenta con pasaporte alemán, lo que ha permitido que la portera chilena no sea considerada extranjera en su paso por el fútbol europeo.

Más allá del apoyo y figura paternal, Christiane demuestra cariño por su padre regularmente en sus redes sociales.

“Feliz día a mi viejo lindo, compañero de locuras y aventuras. Gracias por todo”, escribió la capitana de la Roja en el pasado "Día del Padre".

Postales de la familia de Christiane Endler

Su matrimonio

Pese a ser muy reservada con su relación amorosa, este jueves 20 de mayo se confirmó que la exjugadora de Colo Colo contrajo matrimonio con Sofía Orozco, en una ceremonia civil celebrada en Francia.

Solo se han conocido imágenes que compartió una de las compañeras de Endler en redes sociales, en que se puede ver a la pareja con el documento que acredita su unión.

Todo sobre Christiane Endler