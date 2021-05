Leo Méndez Jr., hijo del cantante conocido como DJ Méndez, comenzó a manifestar síntomas relacionados al coronavirus, los cuales encendieron la preocupación en sus seguidores.

Apenas se sintió mal, el influencer no dudó en compartir en su Instagram lo que pasaba. "38 grados de fiebre, sin apetito, amígdalas hinchadas, sudando mucho, y me enfermé", comentó Leo.

La temperatura no bajaba

Horas más tarde, la situación comenzó a preocupar a Leo Méndez Jr., ya que su temperatura corporal sólo subía.

Sus seguidores se preocuparon y le recomendaron a Leo visitar un centro asistencial, con el fin de confirmar o descartar el contagio de Covid a través de un examen PCR.

Finalmente no era coronavirus

Sin embargo, el joven que actualmente vive en Suecia, calmó a sus fanáticos, confirmando que se sentía mal por salir desabrigado la noche anterior.

"Jajaja no es Covid. El día anterior era el único con shorts y polera hasta las 2 AM afuera. Aún no es verano verano, entonces la temperatura en la tarde baja drásticamente. Entonces, fue por eso, de hecho ya se me pasó. Me siento mucho mejor", relató en una historia de Instagram.

