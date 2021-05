El popular cantante de música tropical chilena, Américo, reveló que las largas cuarentenas producto de la pandemia por el coronavirus, lo hizo cambiar su perspectiva de la vida, familia y del trabajo.

El oriundo del norte de Chile contó que, con su pareja, Pepa Órdenes, es una persona "enferma de celosa". Tanto así, que llegó a revisarle el celular a su pareja.

"Lo hice una vez, lo admito... me califico como enfermo de celoso porque lo hago de una manera bien especial, no hago nada, no hago escándalo", señaló el artista a un programa de CHV.

Resulta que Américo demuestra sus celos de una forma bastante especial. "Me retraigo, me pongo en un lugar solo esperando el cariño y desde ahí, sufro", comentó. Recordemos que ambos terminaron en plena pandemia, aunque luego se reconciliaron.

"Voy a volver a empezar"

Sobre su trabajo, el cantante tropical confesó que cuando todo se normalice y la pandemia esté bajo control, regresará con todo a los shows en vivo, pero primero con conciertos en la calle, tal cual como comenzó en sus inicios. Aseguró que esta decisión se debe a un largo proceso de reflexión personal.

"Para mí lo más complicado en el inicio de la pandemia, lo más complicado fue haberme encontrado conmigo", inició contando, revelando además que encontró una pena nunca tratada durante su vida.

"Yo trabajo desde muy niño, desde los 11 que me mantengo yo mismo, obviamente con el apoyo de mis papás", comentó y además asumió responsabilidades que no le correspondían a su edad.

"Por eso mi primera vuelta a poder cantar, lo voy a hacer en la calle, voy a volver a empezar. Descubro esta pena y hoy la estoy viviendo, entendiéndola muy bien, para nunca faltarle a mis hijos", remató, puesto que no quiere, producto del trabajo, perder tiempo de calidad con su familia.

