Marcelo Ríos, mejor conocido por todo Chile como el "Chino", en sus años donde más brillo como tenista, también tuvo una agitada vida personal, sobretodo en lo amoroso.

Esto porque el exnúmero 1 del ránking ATP se casó con las mediáticas modelos María Eugenia "Kenita" Larraín y Giulana Sotela. Además, se le adjudicaron varios romances con otras figuras del espectáculo.

Y pese a estar en un nuevo matrimonio desde hace ya varios años con su esposa, Paula Pavic, al "Chino" se le sigue relacionando con modelos faranduleras.

"No sabía esa"

En un reciente live que hizo Pavic, a la mujer le preguntaron sobre si el exdeportista había tenido un romance con nada más ni nada menos que Nicole "Luli" Moreno.

"Mentira, ¿Me estás huev...?", contrapreguntó Paula, señalando a renglón seguido que "no, no sabía eso, esa es nueva, no me la conocía".

"Voy a terminar el live y le voy a ir a preguntar cuándo se comió a la Luli. No sabía esa. Me acabo de enterar. Y se comió a Viñuela también, listo", agregó bromeando.

Aseguró que a ella en la actualidad le "da lo mismo" el pasado del Chino. "Yo asumo que su pasado es pasado, listo, pero es como entretenido reírme de las hue... que pasaron antes".

"'Se comió al travesti’. Se comió a todo el mundo, ¿qué importa? Pasado pisado. Se comió a todo Chile, ¿qué me importa?", remató. Por travesti, se refiere a que una vez el mismo Ríos contó en TV que en su adolescencia salió con una joven que, al parecer, era transgénero.

El "Chino "Ríos con Paula Pavic tienen cinco hijos en común y actualmente viven en Miami, Estados Unidos.

Revisa el live:

