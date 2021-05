Durante este último tiempo la ex Miss Universo, Cecilia Bolocco se ha mostrado más activa que nunca en redes sociales, donde cuenta con el apoyo de sus seguidores en cada post que comparte.

La diva chilena ha realizado varias transmisiones en vivo mediante Instagram, contando detalles inéditos de su vida a sus leales fans. En los registros incluso ha aparecido su hijo, Máximo Menem.

En una de sus últimas publicaciones, la conductora de televisión mostró a los más de 500 mil usuarios que la siguen una inédita postal del joven, quien actualmente tiene 17 años.

"Miren con qué belleza de foto me encontré!", comenzó señalando en la descripción de la imagen que enterneció a sus fanáticos.

En la adorable fotografía aparece Máximo junto a su madre cuando apenas era un bebé: "Me comería sus cachetes! Lo máximo mi @maximobolocco", expresó la también locutora radial.

Cabe destacar que ambos mantienen una relación bastante cercana, es por esto que la ex modelo aprovecha cada instancia para expresar el amor que siente por su retoño.

La lucha de Máximo contra el cáncer

A fines de 2018 todo, madre e hijo vivieron un duro momento, el adolescente fue internado en un recinto médico luego de conocer que tenía un tumor cerebral, cuando apenas tenía 14 años.

En uno de sus más recientes videos, Bolocco reveló que en esa época sufrió algunas fracturas en sus huesos cuando estaba junto a Máximo en su tratamiento médico en Estados Unidos.

“No me había quebrado nunca hasta justo cuando me fui a Estados Unidos a tratar a Máximo. En medio de toda esa cosa, me torcí la pata y me la quebré, la pata izquierda. Y después de vuelta, llegando a Chile, pensando ‘qué rico que había terminado el tratamiento’, me quebré la pata derecha”, expresó la diva.

“Así que en menos de dos años me quebré las dos patas, nunca me había quebrado un hueso antes; nunca, nunca”, añadió.

En esa oportunidad, la ex reina de belleza reflexionó sobre cómo se puede afrontar la vida cuando uno se encuentra con diferentes adversidades.

“Uno tiene que sonreír, aunque lo esté pasando mal, porque si uno sonríe es más fácil sobrellevar las pruebas duras de la vida”, concluyó en el improvisado streaming.