Los días de encierro debido al coronavirus han sido la oportunidad perfecta para que muchos famosos se arriesguen en cuanto a su apariencia, una de las últimas en sumarse fue la humorista Yamila Reyna.

"Era algo que quería hacer desde antes de la pandemia", confesó la novia de Diego "Mono" Sánchez.

La actriz sorprendió redes sociales tras postear una fotografía en donde aparece con un renovado look, sumándose a la tendencia que vivió la cantante estadounidense, Miley Cyrus.

Desde hace un tiempo que la argentina radicada en Chile ha lucido una melena corta y recta, sin embargo ahora quiso mostrar algo distinto y se atrevió con un corte mullet con flequillo en punta.

"Quería un flequillo en punta y algo más desprolijo, más osado", describe la trasandina.



"Soy muy vanguardista"

En conversación con LUN, Reyna destacó el toque especial que le dio a su cambio, "es un mullet desvirtuado, porque el clásico es más ordenado", indicó.

De hecho reconoció que se inspiró en la exchica Disney, y también, en la actriz Úrsula Corberó de la serie de Netflix "La Casa de Papel". Ambas lucen el cabello corto al frente y largo atrás.

Sin embargo, el corte de la comediante fue más allá y cortó su flequillo en punta: "Soy muy vanguardista quería que mi corte hablara de mí".

En este sentido aseguró que pese a que cree que a algunos les gustará el cambio y a otros no, pero "nunca me ha interesado qué dice o qué opina la gente de mí. Me importa que me guste a mí".

Reacciones divididas

A través de su cuenta de Instagram, Yamila compartió con sus más de 470 mil seguidores su radical cambio de look. "Atrévete", escribió en la descripción de la imagen, haciendo un guiño a la canción de Calle 13.

En el post que alcanzó más de 7 mil "me gusta", los usuarios dejaron comentarios divididos sobre su corte de cabello.

"No te cortes más el cabello", "Divina", "No te queda el corte", "Que estilo", son algunos de los mensajes que se leen en la publicación.

Cabe recordar que desde abril Yamila Reyna se encuentra felizmente comprometida con el futbolista, quien también le dejó un cariñoso mensaje, "me encanta y me encantas mi amor".