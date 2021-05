Los delitos virtuales han incrementado en el último tiempo, con ciberdelincuentes intentando aprovechar las distintas plataformas para obtener dinero sin siquiera tener que moverse de un escritorio.

En este ambiente, ha saltado una alarma particularmente para la red social Instagram, luego de que muchos usuarios reportaran que sus cuentas han sido "secuestradas", pues luego de pinchar un link supuestamente para resolver un problema de derechos de autor, delincuentes les cambian sus datos y piden un rescate.

La periodista María Elena Dressel fue víctima de este hecho, algo que dio a conocer a través de su cuenta de Twitter, indicando que "Hackearon mi cuenta de IG y están tratando de hacer lo mismo con la de mis seguidores".

Además posteriormente pidió a quienes la han seguido que no pinchen un link que les llega por mensaje interno, pues es precisamente como se difunde la estafa.

Este tipo de acción ha sido reportada en el pasado, y consiste en que al usuario le llega un mensaje en que se indica que mantiene una disputa por los derechos de autor (copyright). Además, entrega una forma de "solucionar" el problema, y para hacerlo hay que hacer click en que presuntamente se hará contacto con Instagram para intentar superar el impasse.

El problema es que precisamente este link es falso, y al pincharlo los usuarios están entregando sus datos a delincuentes. En el caso de Dressel, corresponde a un sujeto de Turquía que para liberar su cuenta con sus más de 15 mil seguidores, le solicita 80 dólares.

Además, el sujeto ha intentado hackear a los propios seguidores de María Elena Dressel, quienes le han reportado la situación mediante Twitter.

En esa línea, la recomendación es no hacer clic en links sospechosos o que provengan de usuarios que no conozcas.

