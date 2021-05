La esposa del extenista chileno Marcelo "Chino" Ríos, Paula Pavic, se unió a la moda de las transmisiones a través de Instagram, en donde se conecta con sus fanáticos y seguidores.

En su primer live, además de recibir un pesado comentario de su marido, Pavic respondió algunas dudas de sus seguidores y no le hizo el quite a ninguna pregunta.

Esto porque Paula incluso contestó una consulta de algunos seguidores, que querían conocer su opinión sobre María Eugenia "Kenita" Larraín, una de las exesposas del Chino.

"¿Qué quieren saber de Kenita?"

"Kenita. ¿Quién dice Kenita? ¿Así como que yo soy Kenita, o qué quieren saber de Kenita?", preguntó la chilena a los que preguntaban por la modelo en ese momento.

Pavic ahondó en su respuesta y señaló que "yo no tengo nada que ver con Kenita. De hecha encuentro que lo que ella ha hecho ahora, por lo que he escuchado y todo, encuentro que su onda en la que está es muy parecida a la que estoy yo. Entonces no tengo nada que decir de ella".

Tras esta respuesta, por algunos minutos habló de otros temas, pero quienes veían la transmisión en el momento siguieron preguntando por la modelo.

"La copucha de Kenita. Pero si yo no sé la copucha de Kenita. Yo no estaba ahí, no me carguen eso a mí", sentenció, especialmente a los curiosos que querían conocer detalles del quiebre que la figura televisiva tuvo con su actual marido.

Chino Ríos y Kenita Larraín

Para cerrar el tema, Paula le pidió a sus seguidores que, "no hablen de Kenita. No, si yo no voy a hablar de ella, no la conozco, no tengo idea, cero. No puedo hablar de eso".

Recordemos que Marcelo Ríos y Kenita Larraín se casaron en 2005, separándose, de acuerdo a él mismo señaló, 3 meses después. El divorcio se concretó en 2008.

Todo sobre Marcelo Ríos

Todo sobre Famosos chilenos