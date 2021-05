El viernes pasado María José López lanzó su propia línea de maquillaje Clo by Coté López y, para promocionar sus productos, eligió como modelo a su guapa sobrina de 25 años, Constanza.

Cony, es hija de la hermana de Luis ‘Mago’ Jiménez, estudia Ingeniería Comercial y nunca había modelado.

"Es como una relación de amigas"

“Es súper entretenido ser sobrina de la Jose. Ella es súper divertida y somos unidos como familia. Es como una relación de amigas, pero cuando tiene que ser tía, es tía”, dijo Cony, quien vive en España con su novio futbolista.

Para Cony fue la primera vez que modelaba y, según reconoció, "estaba súper nerviosa en la sesión de fotos que hicimos con los labiales. Nunca había hecho algo así", consignó LUN.

La joven recordó que "un día estaba en la casa y me llegó un whatsapp de mi tía: '¿Quieres ser mi modelo?', me dio risa y dije ya, no soy modelo pero con la guía de la Jose puedo hacerlo. Me envalentoné".

"Nunca había hecho fotos tan de primer plano, era mi primera vez modelando y no sabía qué caras poner. Después mi tía me relajó y lo pasamos muy bien. Fue muy entretenido estar ahí, cambiarse ropa, maquillaje, ver el resultado también. Las fotos quedaron muy lindas", manifestó.

Cony reconoció que le han comentado en reiteradas ocasiones que parece modelo, "incluso me motivan mucho para que entre al modelaje o a hacer fotos. Me encantaría la verdad pero no se me ha dado", dijo.

La joven vive actualmente en España junto a su novio futbolista Francisco Arriagada: "Lo conocí porque era amigo de mi tío (Luis Jiménez). Fuimos amigos por año y medio y cuando empezamos a pololear, a los tres meses se fue a jugar a Fuente de Cantos, un pueblito muy pequeño cerca de Sevilla, que es muy lindo, todas las casas son bancas y con techo café".

