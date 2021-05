Son escasas las veces en la que se ha dejado ver sin maquillaje, ocasiones que ha aprovechado para promocionar algún producto de su línea de KKW Beauty, desde sus redes sociales. Sin embargo, en la última publicación ha querido mostrarse al natural mientras comparte con su hija.

Aunque Kylie Jenner ha creado un emporio con su empresa de cosméticos, su hermana mayor ha sabido cautivar a sus seguidoras a la hora de compartir sus secretos de belleza y demostrar así la calidad de sus nuevos productos, para lo que ha tenido que despojarse del maquillaje y revelarse tal como es.

Sus fans ya conocen sus mejores atributos y si mencionamos su rostro y su belleza natural, recordamos a una Kim que puede lograr cualquier cambio en el momento en que decide hacer sus apariciones públicas o sus publicaciones en las redes sociales.

Las ojeras de Kim Kardashian

En una de sus más recientes publicaciones de Instagram, compartió una imagen en la que se ve al lado de su hija North, deseando a todos sus millones de fans las “buenas noches”.

Lo que más se pudo detallar es que la influencer se mostró lista para ir a la cama, con un camisón de seda negra y su rostro muy al natural, dejando ver sus marcadas ojeras.

La mayor de los hijos lució encantadora, con una pijama de seda blanca perteneciente a la línea Skims de su famosa progenitora y mostrando una gran sonrisa posó lista para el selfie. Pero su mami, se vio con una mirada un poco cansada, mientras enviaba un beso a sus fanáticos.

Sin embargo, la estrella de “Keeping Up With The Kardashians” se sintió a gusto consigo misma junto a su carismática hija y presumió su rostro libre de maquillaje para su fotografía de redes sociales.

En noviembre del 2020, la millonaria empresaria reveló que tiene las llamadas ojeras, como cualquier mujer normal, pero nada que no logre ocultar con sus mágicos productos de belleza para quedar hermosa y deslumbrante como siempre.

“Tengo ojeras que pueden ponerse muy azules y moradas cuando estoy cansada, entonces mi arma secreta es cubrirlas con un corrector”, reveló al presentar su nueva colección de correctores para disimular esta sombra debajo de los ojos, citó el portal de la revista Hola.

Kim Kardashian, a sus 40 años, se encuentra atravesando uno de sus peores momentos de su vida familiar, al iniciar un divorcio de su esposo, el rapero Kanye West, separación que se lleva en buen términos mientras la súper estrella de la televisión continúa ocupándose de sus negocios y de su vida familiar.

