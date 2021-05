El pasado martes 27 de abril, toda Bolivia quedó conmocionada con el trágico accidente que dos integrantes del programa "Calle 7" protagonizaron en la localidad de Santa Cruz de la Sierra.

Resulta que los jóvenes Sarah Arauco y Dagner Rojas cayeron desde el piso 12 de un edificio, falleciendo producto del impacto.

La pareja tenía planes de matrimonio para el próximo 11 de mayo.

Investigan femicidio

El hecho se está investigando como un femicidio con posterior suicidio, puesto que de acuerdo a los registros y testimonios, antes del fatal desenlace se escucharon discusiones y gritos entre ambos.

Los vecinos contaron que fue Sarah la primera en caer, y luego Dagner. En algunos videos grabados justo en el momento de la tragedia, se puede oír que vecinos le imploran al exconcursante de "Calle 7" que no se tire.

La teoría del femicidio, además, cobró valor para la fiscalía boliviana luego de escuchar el testimonio de una íntima amiga de Sarah que llegó hasta el lugar de los hechos.

"No era de mi agrado, no la dejaba salir, no le dejaba ni hacer videos de TikTok (...) Él vivía en ese edificio, ella vivía en su casa con su familia", reveló a medios locales.

El canal que emite el programa "Calle 7" en Bolivia, Unimas, basado en el espacio juvenil nacido en Chile en 2009, no se ha referido a la muerte de los jóvenes.

