El pasado martes 27 de abril, dos de las tres hijas de la mediática abogada chilena, Helhue Sukni, sufrieron un violento portonazo, en donde les fueron sustraídas varias y valiosas pertenencias.

En redes sociales, Sukni informó a sus seguidores que la Policía de Investigaciones (PDI), ya se encuentra trabajando en el caso. Eso sí, la abogada señaló que si devolvían las mochilas robadas, ella no iba a delatar a los delincuentes.

Recordemos que la profesional, durante gran parte de su carrera, ha defendido en el estrado a narcotraficantes y personas que han cometido diversos delitos contra la ley. De hecho, en programas de farándula fue apodada como la "abogada de los narcos".

"No te vamos a hablar"

En un programa de Canal 13, Sukni fue puesta "entre la espada y la pared", luego que le consultaran si pensaba seguir defendiendo a los hampones, siendo que a ella ahora le tocó, de forma indirecta, ser víctima de un robo.

"Ay, lo vamos a pensar. No estoy reflexionando, yo soy directa, lo he pensado varias veces, pero la verdad es que yo vivo de esto, vivo de esto, me entendís. Pero no sé qué voy a sentir ahora al poder defender a alguien así (sic.)", comentó la abogada.

Asimismo, reveló que sus hijas afectadas por el robo le pusieron una condición. "A mí las cabras chicas me dijeron: 'Mamá, nosotras llegamos a saber que defendís a estos gallos y nunca más, no te vamos a hablar'", reveló.

Las dudas de la abogada radican sobre todo por el dinero que podría dejar de ganar defendiendo delincuentes ante la justicia.

"Es que no sé, de repente me puede llegar alguien que estaba en el auto, y que era un tercero y que no sabía que iban a hacer el portonazo los amigos, entonces hay situaciones bien especiales", señaló la abogada, aunque reconoció que lo expuesto, en general, "es una situación irreal".

