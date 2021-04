Los famosos del espectáculo siguen dando el ejemplo para muchas personas en medio de la pandemia. Al igual que su padre, la hija de Chayanne, Isadora Figueroa, le tocó el turno y compartió con sus fans la oportunidad que tuvo de recibir la vacuna contra el coronavirus.

El intérprete de “Torero” sorprendió a sus fans con una gráfica con la que dio la buena noticia de que estaba siendo inoculado contra el virus, que mantiene en pandemia al mundo entero.

“Por mí, por mi familia y por ustedes”, escribió el carismático cantante al pie de la imagen que causó furor entre sus seguidoras, quienes dejaron cientos de divertidos comentarios al artista que es considerado el “novio” de millones de madres que crecieron siendo fans del boricua de 52 años.

Llegó el turno de vacunarse a la hija de Chayanne

“El mejor momento para ser #2”, escribió Isadora Figueroa como leyenda a su instantánea, en la que se le ve muy sonriente, levantando el pulgar derecho, en señal de haber recibido la vacuna contra el Covid-19.

La consentida del artista puertorriqueño no mostró el momento de la vacunación y prefirió posar detrás de un gran banner en el que se podía leer “I got my vaccine shot" ("recibí mi vacuna", en español) para compartir que ya había recibido la dosis contra el coronavirus.

Isadora lució encantadora con un look bohemio chic, compuesto por una falda de tres vuelos en un tono azul cielo de diminuto estampado floral blanco, que combinó con una polera blanca convertida en un mini top blanco. De accesorio llevó algunos collares y pulseras multicolores, junto a la reglamentaria mascarilla.

La joven, de 20 años, recibió múltiples felicitaciones de sus fans, quienes respaldaron el ejemplo que está dando a la juventud al ser vacunada.

“¡Excelente, Isadora! Sigue los pasos de #Chayanne su padre”; “Un buen ejemplo”; “Súper, qué bien, para que los jóvenes sigan tu ejemplo”; “ Yessss, bye Covid”; “Maravilloso que todos los jóvenes se cuiden. ¡Ojalá varios sigan tu ejemplo, bella!”, fueron algunas de las reacciones de sus seguidores.

La hija de Chayanne es la que más comparte la pasión que siente su padre por la música. Recientemente colgó en su Instagram una fotografía en la que se le vio acompañando al artista en su reciente reaparición para presentar el homenaje a José Luis Rodríguez “El Puma”, en la entrega de los Latin American Music Awards, celebrados en la ciudad de Florida.

