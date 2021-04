Jean Philippe Cretton y Pamela Díaz son una de las parejas más queridas del espectáculo chileno, sin lugar a dudas. Ambos comparten en sus redes sociales su día a día y cómo va su relación, la cual dieron a conocer a fines de 2020.

Si bien ambos, tras ser consultados, descartaron casarse, lo cierto es que la duda está en gran parte de sus fans y también en Pamela.

Esto porque la modelo y animadora de televisión subió un video a su canal de YouTube junto a la tarotista Vanesa Daroch, en donde justamente le consultó si vislumbra un matrimonio entre ambos.

"Hay más ganas de él que tuyas"

Mientras sacaba las cartas, la astróloga comenzó a hacer sonidos que la hacían ver decepcionada. Esto conmovió a Díaz, que se puso a actuar un exagerado llanto.

"Mira... no veo casamiento de tu parte", sentenció Daroch, lo que desató la "ira" de "La Fiera". "¿Se va a casar él? ¡Cállate!", le dijo esta última.

La tarotista se explayó sobre su punto: "No, es que veo como que (...) veámoslo en porcentajes. Él (Jean Philippe Cretton), tiene como 80% de ganas, y lo ha pensado, ha pensado una vida como casados, y tu tienes 20. Hay más ganas de él que tuyas".

"Él quiere y lo ha pensado, y no me lo puede negar, lo veo, él como armándose (...) pero tu estás ahí, hay miedos", ahondó Daroch.

Ante esto Pamela dijo, "es que ya me he casado, me he separado...", a lo que Vanesa le respondió, "a lo mejor esta es la definitiva". "Uno nunca sabe..." reflexionó la modelo.

Revisa el momento:

