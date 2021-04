Pese a que no logró llevarse el Oscar a Mejor Documental, la historia de "El Agente Topo" emocionó a todos los chilenos por su mensaje que pone en valor a los adultos mayores.

Tras la ceremonia, la directora del largometraje Maite Alberdi compartió un video del backstage de la premiación en donde conversa con Sergio Chamy (83), el protagonista, quien relató sus sensaciones tras conocer que no el premio se lo quedó "My Octopus Teacher".

"Honestamente por el contenido, pensé que podíamos ganar", fue lo primero que compartió "Don Sergio" al ser consultado sobre cómo sentía tras la ceremonia.

"Me siento triste, porque esa película tuvo mucho trabajo de bastantes personas. Fue un sacrificio de tres meses, de estar ahí en el hogar", agregó el afamado anciano.

"El Agente Topo" cuenta la historia de Sergio Chamy, un hombre viudo de 83 años, que encontró trabajo mediante el diario para infiltrarse en una residencia de adultos mayores en la comuna de El Monte.

Sergio trabajaba para una mujer que tiene a su madre en el lugar y sospechaba que estaba siendo víctima de maltratos. El objetivo de Chamy era descubrir si estas sospechas eran ciertas.

Al interior del recinto, el hombre pudo conocer cómo era la realidad en las residencias para adultos mayores.

It’s never too late to have an adventure... and what an adventure it has been! #TheMoleAgent #SeeSeniors pic.twitter.com/GaCnk9T8Hz