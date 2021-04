Janis Pope es sin lugar a dudas una de las chicas reality más conocidas de todo Chile. Durante la década de los 2000 participó de 3 espacios de telerrealidad, logrando llegar a la final en todos ellos.

Su simpatía, desplante y encanto natural, la hizo, pese a no seguir incursionando en el mundo de la TV, convertirse en toda una personalidad en redes sociales.

Allí comparte su día a día en Argentina, país en el que se radicó tras casarse con Diego Dellacasa y formar una familia junto al hijo que nació fruto de esta relación.

En uno de sus últimos posteos de Instagram, dejó ver el impactante cambio físico que obtuvo en menos de un año, que sacó aplausos de sus seguidores y seguidoras.

El cambio de Janis Pope

En una galería de 4 imágenes, Pope lució su tonificado cuerpo. "En todas soy yo, sí, en la última también. Acepté el cuerpo en los diferentes estados, es parte de la vida, lo bueno es que podemos elegir cómo estar y sentirnos bien", comenzó señalando en la publicación.

"¿Qué se requiere? ¡Ganas! Ser constante, tener un objetivo sano y saludable, sobre todo realizable, es importante aceptar nuestra genética y después trabajar desde esa base. Solo 8 meses separan las primeras fotos de la ultima. ¿Qué les quiero decir con esto? Tu cuerpo, tu tiempo. Saber que puedo llegar a donde quiero? Sí, y es es fundamental como estímulo", añadió.

Tras esto, Janis reveló cuál fue su rutina que la llevó a dicho estado corporal. "Entreno 5 ó 6 veces a la semana, 3 ó 4 días de crossfit, y 2 días de natación. Como sano, o mejor dicho equilibrado, 80%, sano 20% libre ¿cuánto tiempo? Del 100% de la semana; 80% sano, 20% libre", señaló.

"Galvánica corporal 2 ó 3 veces por semana en piernas y abdomen (...) Cultivo una mente saludable y positiva, me alejo de personas y situaciones que no me lleven al lugar donde quiero estar. Y si tú no estás en el lugar que YO quiero estar, tu opinión no me interesa", cerró.

El posteo se llenó de likes y comentarios, en donde muchos alabaron la nueva forma física de la chilena, y también agradecieron que diera la fórmula de cómo consiguió ese cuerpo.

Revisa el cambio

Janis Pope antes

