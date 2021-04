En una conversación exclusiva con Meganoticias, la cantante chileno-estadounidense, Paloma Mami, conversó sobre los impactos de la pandemia en su vida y cómo ha lidiado durante todo el año con esto.

La intérprete, que hace poco más de un mes lanzó su primer disco "Sueños de Dalí", reconoció que gran parte de este tiempo lo ha pasado en Puerto Rico, junto a su novio Roa, puesto que desde el país caribeño puede viajar más rápido a diferentes lugares.

"Hace como dos meses volví a mi casa en Chile y estuve ahí un ratito, pero después tuve que volver acá (Puerto Rico), estuve en Miami, entonces he estado viajando un poco", señaló.

Pese a lo anterior, Paloma reconoció que "me cuido mucho con la salud, soy como 'germ freak' (fobia a los gérmenes), y todo esto de la pandemia me ha sido serlo aún más, me ha llevado a otro nivel tratando de ser súper sana y limpia con todo".

"Nunca me dan ganas de salir"

Asimismo, comentó que las restricciones de movilidad sugeridas por diferentes organismos como la Organización Mundial de la Salud (OMS), no le afectaron prácticamente en nada, puesto que antes de la pandemia tampoco era muy fiestera o buena para salir.

"Yo no soy de ir a fiestas ni nada de eso, entonces estoy siempre en mi casa, esto de la pandemia en verdad no me cambió mucho la rutina de mi vida, porque yo no hago nada aparte de la música. Literalmente, nunca me dan ganas de salir, ni siquiera al supermercado (...) era muy normal para mí quedarme siempre en la casa", sentenció.

Sobre las personas que han sido vistas en fiestas y eventos masivos, comentó que "todos están pasando tiempos difíciles (...) no pueden ver a su familia, no pueden ver a sus amigos, no pueden ver a sus compañeros. Han caído en la tentación y está difícil obviamente".

