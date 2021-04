Un capítulo de sinceras y profundas revelaciones fue el que se dio este martes en "Edificio Corona", luego que Rubí (Vivianne Dietz) se diera cuenta de los verdaderos sentimientos que tiene hacia Maca (Hitzka Nudelman).

Todo se dio en una conversación que el personaje de Dietz tuvo con su hermana, Esmeralda, (Magdalena Müller), luego que esta última viera sumamente agobiada a su familiar.

"¿Te gusta la Maca?"

Luego que Rubí echara a su pololo, Miguel (Max Salgado), tras una visita que él hizo a su departamento, en una sincera plática con su hermana, la joven le comentó a Esmeralda que "parece que Maca me importa más de lo que creía".

"Ya pero en qué sentido sientes que te importa tanto la Maca", le preguntó de vuelta la Cardenashan. "La Maca tiene una amiga que conoció por internet, me da desconfianza, yo le dije a la Maca que quizas podía ser peligroso (...) no me gusta esa mina", le respondió Rubí.

"Yo la quiero proteger y le dije que se alejara de la Jacinta, que mejor la dejara de ver", añadió la influencer.

Tras este comentario, vino el análisis de la 'Esme'. "Para mí igual está bien claro lo que te pasa. Parece que a ti la Maca te gusta (...) Sis, o sea, por algo armaste todo este atado, para mí me queda así como claro", respondió.

"Tu sabes que soy tu 'sis' y que te voy a amar siempre, así que dime la verdad. ¿Te gusta la Maca?", añadió Esmeralda. Una respuesta que podremos ver en el capítulo de este miércoles en la teleserie y por la cual muchos fans en redes sociales están expectantes.

ES QUE ES EL MEJOR CAPITULÓ QUE HAN DADO Y LLENO DE #Rubirena😭 #EdificioCorona — javiii (@javicacher) April 21, 2021

Espero que cuando rubí se declare a la maca sea con un beso y no con palabras para ver su cara shock kajsksjsk #EdificioCorona — Bellota (@cdelja96) April 21, 2021

Mi mamá más emocionada con que la Rubí admita que le gusta la Maca #EdificioCorona — Danii [+] (@DaniiGuerut) April 21, 2021

Me encanta la escena de Rubí intentando explicarle lo que le pasa con Jacinta, dando mil vueltas cuando se re nota que quiere a la Jacinta a 1.000 km de la Maca porque le gusta jajajjaa #EdificioCorona — Leska (@Leskaregui) April 21, 2021

Si Rubí, a ti si te gusta la Maca, con ella vas a tener esa historia linda de amor que tanto anhelas 🥰🥰#EdificioCorona #RubiRena — Rocio Silva 🎶🐾🇨🇱🏳️‍🌈 (@La_Chio_90) April 21, 2021

"Edificio Corona" se emite de lunes a viernes a partir de las 20 horas, justo antes de Meganoticias Prime. Asimismo, sus capítulos emitidos, mejores escenas y compactos de capítulos venideros se pueden ver a través de YouTube.

