El actor, periodista y abogado chileno, Álvaro Escobar, realizó una inesperada y desconocida confesión amorosa en una reciente entrevista en un programa de Canal 13.

Esto porque el multifacético artista reveló que durante su juventud, tuvo un fugaz pololeo con la destacada actriz Amparo Noguera.

Álvaro reveló que "le gustó de toda la vida" la hija de Héctor Noguera. De hecho, cuando era estudiante, recordó que "veía sus obras de teatro y era un sueño".

"Hubo dos, tres, cuatro vueltas de más"

Se conocieron cuando él todavía era un estudiante y ella ya estaba en los elencos estables de televisión. Su relación amorosa alcanzó a durar casi dos años e incluso vivieron juntos. Sin embargo, y pese a los esfuerzos, no resultó.

"Yo creo que lo que siempre pasa es que dura más de lo que debería haber durado, uno va estirando. Siempre hubo dos, tres, cuatro vueltas de más", rememoró.

Álvaro Escobar y Amparo Noguera en su juventud

Su arribo a las teleseries

De acuerdo a sus palabras, fue por ella que llegó a la televisión, pero no por "pituto", sino porque sentía la presión de trabajar y aportar dinero para el hogar que compartían. "Ella ya era una profesional, vivíamos juntos, yo ya había estudiado una carrera, egresé y estaba estudiando una segunda", sentenció.

En este período de angustia amorosa postuló a TVN, con toda la esperanza que lo llamaran con prontitud. Sobre este tiempo, recuerda que un día "fui a la terraza, prendí un cigarro y algo debí haber dicho, pedí asistencia, estaba muy angustiado porque no daba para más: estaba cesante, tenía 24 años, era estudiante de teatro. Me fumé ese cigarro, me fui a acostar y a la mañana siguiente suena el teléfono".

Allí fue cuando lo contactaron para incorporarse a la teleserie "Ámame", en el año 1993, compartiendo con los consolidados actores Bastián Bodenhöfer, Ángela Contreras y Eduardo Barril, entre otros.

