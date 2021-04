Ignacio "Nacho" Gutiérrez es uno de los comunicadores más famosos de Chile, y se ha destacado como conductor de matinales y también de espacios de farándula nacionales e internacionales.

Desde que él hizo pública su homosexualidad, ha sido un activista de los derechos de la comunidad LGBTIQ+. En un programa de televisión, Gutiérrez contó cómo fue que se dio cuenta que le gustaban los hombres.

"No te das cuenta que eres gay"

De acuerdo al relato que contó Nacho, todo ocurrió en Francia en medio de un viaje que hizo cuando tenía 23 años. "Me hice muy amigo de un compañero, estábamos todo el día juntos y yo encontraba que tenía que estar con él. Nunca se me pasó por la mente que era amor, ni atracción sexual", indicó.

Añadió que, "él era gay, pero para mí no era tema. Un día sábado llegó a mi casa, íbamos a salir a comer. Se sienta y me dice que ‘no podemos salir a comer porque tengo una cita’ y yo me puse a llorar, no sabía lo que era, me dio pena".

"Yo no cachaba que lo que se estaba dando era una relación gay. Y él después me dijo ‘es mentira, no voy a salir con nadie, me gustas tú, pero no te das cuenta que eres gay y ahora te estás dando cuenta’. Y ahí me di cuenta que era gay y no fue un proceso de tanto cuestionamiento", reveló.

Solo una semana después conoció a los padres de su pareja y comentó que junto al francés todo "se dio de manera natural, fue como un pololeo adolescente. Era de una cultura totalmente distinta".

Desde ese momento nunca más volvió a enamorarse de una mujer. "No tuve ningún tipo de acercamiento después de eso, con una mujer. Fue un cambio absoluto. Fue la persona correcta para haber tenido la primera relación. Cuando nos separamos, fue por distancia", remató.

Contarle a sus padres

Ya en Chile, al tiempo después de esto, Gutiérrez le contó a sus papás que era gay. En el programa, recordó que primero le contó a su madre y al otro día a su padre.

"Hablé primero con mi mamá, estaba ella y mi hermano (?) Mi mamá me dijo que sabía. Mi hermano me dijo ‘cuenta conmigo’. Fue un acto de puro amor", rememoró.

Con su padre, en un comienzo pensó que para él sería más difícil de entender y sería una conversación más larga. No obstante, y para sorpresa de él, fue todo lo contrario.

"Me senté y le dije: ‘Papá, mira lo que pasa es que te quería contar, yo estoy muy bien, estoy feliz, yo sé que a ti te gusta que yo sea feliz y soy gay. Mi papá me dijo '¿puedes hacer algo para revertirlo?’' Lo miré y pensé que me estaba tomando el pelo, le dije: ‘no, papá, no puedo hacer nada’. Me dijo ‘Entonces, sé feliz. Es tu orientación, si quieres vivir en pareja, quieres ser feliz, avanza. Cuenta con nosotros'", rememoró.

De hecho, es tal la confianza que por estos días tiene con sus papás que Nacho, cuando va a ver a sus papás al sur de Chile, puede ir con su actual pareja y duermen en la misma pieza, aunque no juntos.

Esto porque, si bien hay una cama de dos plazas, el colchón no es de ese tipo; existen dos colchones de una plaza, cada uno con su propia ropa de cama, lo que los hace dormir separados. "Esto como que le saca el pecado, no sé", bromeó el periodista.

