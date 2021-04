Uno de los momentos más emotivos vividos en el segundo capítulo de la segunda temporada de “Luis Miguel: La serie” de Netflix, es el encuentro entre el cantante y su hija Michelle Salas: Luis Miguel acude a su casa a conocerla y la pequeña lo abraza.

La primogénita de “El Sol de México” fue resultado de un romance juvenil con la actriz Stephanie Salas, quien es la hija de Silvia Pasquel, nieta de Silvia Pinal y prima de la famosa cantante, Alejandra Guzmán.

Aunque el segundo episodio de la bioserie relata que el encuentro del cantante con Michelle ocurrió cuando ya tenía cuatro años de edad, en la vida real la conoció durante los primeros meses de vida.

La primera vez que Luis Miguel vio a Michelle Salas

En 2018, su madre relató en una conmovedora entrevista a la revista Hola, cómo vivió el astro ese instante. Según Stephanie Salas, después de contarle al artista azteca sobre su embarazo, él asimiló la noticia de la mejor manera.

“Sacó esa parte de hombre maduro y me dijo, mientras me tocaba el vientre: 'Todo va a estar bien. Tú no te preocupes. Nada les va a faltar porque yo voy a estar ahí'”, recordó.

Sin embargo, luego de esto no volvió a saber nada de él, hasta que nació la niña, cuando la vio por primera vez en una visita a su casa, algo que definió como un momento bonito, agradable y emotivo.

“¡Cómo se parece a mí! ¡Está divina mi hija!”, fueron las primeras palabras de Luis Miguel al conocerla, según contó Salas a la revista. “Y entonces yo dejé que estuviera a solas con ella y estuvo ahí, riendo y disfrutándola en sus brazos. Estuvimos en armonía y fue un momento muy lindo”, añadió.

Luis Miguel fue un padre atento los primeros años

Luego de esto, él la estuvo visitando regularmente durante sus primeros tres años, tiempo en el que tuvo atenciones y detalles con la pequeña. “Yo, personalmente, la llevaba a su casa, donde Luis Miguel, su abuelo Luis Rey, y toda su familia la querían muchísimo”.

Poco después el intérprete de “La incondicional” volvió a desaparacer de la vida de su hija. Para ese entonces, la estrella mexicana gozaba ya de una carrera consolidada, disfrutaba de un éxito y fama a nivel mundial.

“Cuando Michelle tendría como tres años, de repente no volvimos a saber de él. Era la época en que él había sacado su disco de boleros. Lo busqué, pero todo tiene un límite y nuevamente no volví a saber de él”, dijo la madre de la joven.

Con 31 años de edad, la hija de Luis Miguel tiene una vida completamente distanciada de su padre. Es modelo e influencer de prestigiosas marcas. En Instagram, donde se mantiene muy activa, tiene una legión de más de un millón de admiradores.

Todo sobre Luis Miguel

Todo sobre Famosos