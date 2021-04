La bailarina chilena María Isabel Sobarzo, mejor conocida como "Icha", reveló una desconocida anécdota en la que se vio involucrada cuando era una adolescente, con el GOPE de Carabineros de Chile.

El hecho ocurrió cuando tenía 13 años y era una estudiante de danza de la academia del profesor Ballero en la Plaza Italia, de acuerdo contó en un programa de CHV.

"Creyeron que era una bomba"

En ese entonces, Icha recordó que "se hizo una convención en Chile donde vinieron presidentes de muchos países. Cerca de la academia está la embajada argentina, que estaba full resguardada, llena de policías".

"En la noche, salí y me fui a esperar a mi padre con mi mochila que llevaba en esa época y cuando llegó, me fui y se me quedó la mochila", añadió.

Tras esto, llamó a la secretaria de la academia para que la fueran a buscar, recibiendo una insólita respuesta. "Me dice, 'Icha, no te imaginas lo que pasó, encontraron tu mochila y creyeron que era una bomba, un atentado, y llegó el GOPE'", agregó, lo que generó risas de sus compañeros.

Unos días pasado el incidente, Sobarzo fue a buscar su mochila a la comisaría. "Ahí un carabinero me dijo ‘así que usted es la de la mochilita’ y yo pidiendo disculpas", rememoró.

Lo más increíble vino después, luego que el personal uniformado le confirmara que "explotaron su mochila", por temor a que contuviera explosivos dentro de ella.

