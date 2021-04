La actriz chilena Juanita Ringeling está disfrutando de los días de gestación de su hijo, el que espera en compañía de su pareja, Matías Assler.

Desde que anunció la noticia en redes sociales, ha compartido algunos de los bellos momentos que vive del proceso, en donde se han podido ver los cambios que ha experimentado su cuerpo a lo largo de este último tiempo.

View this post on Instagram A post shared by Matías Assler (@matiasassler)

View this post on Instagram A post shared by Juana Ringeling Vicuña (@juana.ringeling)

Te puede interesar Desde un kojak hasta manualidades: Jorge Zabaleta celebró sus 51 años con particulares regalos

"Estuve más de un mes internada en salud mental": La dura confesión de Karen Bejarano

Kel Calderón se sincera sobre cómo es estando en una relación: "Yo me encuentro un sol"

Pese a sus seis meses, Ringeling asegura que está lejos de quedarse en casa descansando. La actriz se ha mantenido activa e, incluso, viajó hasta al sur de Chile en compañía del actor.

View this post on Instagram A post shared by Juana Ringeling Vicuña (@juana.ringeling)

View this post on Instagram A post shared by Matías Assler (@matiasassler)

"Ten cuidado con el bebé"

Recientemente, la intérprete compartió una tierna postal en su cuenta de Instagram en la que aparece practicando equitación. En la imagen dejó ver su pancita al descubierto. Además, aprovechó de escribir un emotivo mensaje a su bebé.

"Añoranza de cerro conectando a la pequeña personita con la fuerza de estos animales increíbles", expresó la joven, quien aparece en pleno bosque nativo.

View this post on Instagram A post shared by Juana Ringeling Vicuña (@juana.ringeling)

Sin embargo, diversos usuarios la criticaron por realizar este tipo de actividades, ya que podría poner en riesgo la salud de su hijo.

"¿Es recomendable andar a caballo embarazada?", comentó una usuaria y de inmediato otras seguidoras se sumaron para opinar sobre el actuar de Ringeling.

"En tu estado no es bueno subirse a un caballo", "Te expones a una caída", "Ten cuidado, ya no eres solo tú", fueron algunos de los mensajes que se leen en post.

La respuesta de la actriz

Los comentarios no pasaron desapercibidos por la activista y decidió responder que solo es recomendable si "lo haces desde antes y conoces muy bien al caballo".

En la misma línea argumentó que "si tomas todas las precauciones, sí se puede. Si no has hecho equitación antes, no es recomendable".

Cabe destacar, que anteriormente la actriz reflexionó sobre la maternidad en una entrevista: "No creo que la vida se tenga que detener por tener un hijo. Hay que adaptar a los hijos a la vida que uno tiene", dijo.