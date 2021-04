Después de convertirse en mamá por segunda vez, Kimberly Loaiza se mantuvo un tiempo alejada de las redes sociales.

Sin embargo, la influencer y cantante mexicana regresó por todo lo alto con un radical cambio de look que compartió desde sus dos cuentas en Instagram.

La intérprete de “Apaga la luz” subió un video a YouTube titulado “Mi familia reacciona a mi nuevo look”, que, cuatro días después de haber sido publicado, ya cuenta con casi 10 millones de reproducciones y 1 millón de “Me gusta”.

La joven de 23 años decidió abandonar el cabello corto y negro para darle paso a una cabellera larga y rubia. El cambio es tan impactante que ni su propia hija la reconoció, reporta Infobae.

“Espero que mi cabello aguante la decoloración o lo que me vayan a hacer. Ya quiero ver cómo va a reaccionar Kima a mi cambio de look, ¿será que va a reconocer a su madre? Esta vez no le dije a nadie cómo iba a ser mi cambio de look”, dijo la influencer antes de someterse al proceso.

Así reaccionó la familia de Kimberly Loaiza

Kimberly Loaiza documentó todo el proceso en el video, desde la colocación de las extensiones hasta la técnica de decolorado que aplicaron sobre su cabello. No obstante, nunca le dio detalles o adelantó a sus familiares sobre el posible resultado de su transformación.

Cuando el nuevo look de Kimberly estaba finalizado, la cantante decidió realizar una videollamada a su esposo, Juan de Dios Pantoja, quien se encontraba en ese momento con su hija Kima.

La artista expresó su decepción luego de notar que su hija mayor no la reconocía y, además, no parecía estar muy entusiasmada por su nueva apariencia. Tras varios intentos fallidos por captar su atención, Pantoja habló por ella: “Qué guapa se ve mamá... No te conoce”, bromeó.

“A Kima prácticamente le valió, ni siquiera hizo un solo gesto, ni siquiera hizo ‘mamá’, pero ahora que me vea en persona será diferente”, expresó Kimberly.

No solo los familiares quedaron sorprendidos con el cambio de Loaiza, sino que, tras publicar todos los ángulos de su nueva cabellera en su cuenta alterna de Instagram, sus seguidores quedaron igual de sorprendidos.

Algunos de sus admiradores la elogiaron a través de los comentarios de la publicación: “¡Hermosa como siempre!”; “Más linda que nunca”; “La reina de México”, escribieron. Por su lado, JD Pantoja le comentó: “La más dura”, escrito en mayúsculas y con varios emoji de fuego.