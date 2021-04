Kris Jenner, la mamá de Kim Kardashian, decidió ofrecer nuevos detalles del matrimonio que sostuvo con Bruce Jenner, ahora Caitlyn Jenner, durante varias décadas antes de oficializar el divorcio en el año 2015.

Durante una entrevista exclusiva que publicó el Wall Street Journal, Jenner profundizó sobre cómo fue la experiencia de la transición de Caitlyn para la familia, entre otros detalles de su vida personal.

La productora y estrella del reality “Keeping up with the Kardashians” admitió que su familia no se encontraba preparada para la noticia de una transición de género y dijo que fue un “shock” cuando se enteraron que su exesposo estaba decidido a continuar con el proceso, detalló el Daily Mail.

Sin embargo, Kris Jenner, de 65 años, señaló que su relación con Caitlyn, de 71, es “muy respetuosa”. “Ella es el padre de dos de mis hijas y eso dice mucho”, aseguró.

La familia Kardashian se apoya mutuamente

“Creo que una de las cosas más interesantes que todos aprendimos fue que ninguno de nosotros había pasado por algo así antes ni en un millón de años”, dijo la mamá de Kim Kardashian.

Muy pronto Kris Jenner se dio cuenta que su familia tenía que manejar el problema en la medida que se desarrollaba e hizo el esfuerzo de mantenerse lo más comprensiva y solidaria posible con su exesposo.

“La verdad es que no sabíamos cómo procesar todo ello. Fue un shock y se hizo muy real. Era algo que teníamos que absorber e intentar comprender desde afuera. Creo que hemos aprendido mucho desde entonces”, comentó.

La celebridad también recordó cómo fue la percepción del público ante la experiencia que atravesaba con la transición de su ex y admitió que fue una época complicada para toda su familia, especialmente sus hijas.

“Estoy segura de que muchas personas que son fanáticas de nuestro programa tampoco lo esperaban y estaban tan confundidas como yo a veces... porque hay muchas formas diferentes de verlo. Creo que pasar por eso fue solo un día a la vez, de verdad, no tenía experiencia en algo así antes, así que solo estás tratando de entender”, declaró.