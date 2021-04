Kim Kardashian se mantiene muy enfocada en sus negocios y muy activa ejerciendo su labor de madre, mientras que su exmarido y padre de sus hijos, Kanye West, ya piensa cómo debe ser su próxima relación.

Desde que se conoció oficialmente la noticia del divorcio, la empresaria y modelo estadounidense encontró refugio en sus niños, con los que pasa mucho tiempo y así lo deja ver en sus redes sociales.

La estrella del reality televisivo "Keeping Up with the Kardashians" llegó a tal punto de consentir a los cuatro pequeños, que construyó una miniciudad en el patio de su casa, llena de lujosos detalles para que se divirtieran.

La némesis de Kim Kardashian

Por su parte, Kanye West ya está pensando en una nueva relación amorosa. Una fuente cercana al rapero indicó a Page Six, que le gustaría relacionarse con una artista, “una persona creativa, que puedan hablar el mismo idioma”.

Añadió también que Kim Kardashian no está preocupada por ahora en tener una pareja. “Ella no está saliendo con nadie porque, si lo fuera, sería un cambio en su carrera”, precisó la persona cercana a la familia. Además señaló que quiere “rehacer su imagen de madre devota” y busca “eventualmente ingresar a la política”.

“Ahora no puede ir a restaurantes en citas y tener paparazzi. Ella no puede tener citas en silencio; ni siquiera entiende cómo sería eso”, agregó la fuente refiriéndose al característico estilo de llamar la atención de la socialité norteamericana.

Las antiguas parejas de Kim y Kanye

Este es el tercer divorcio para Kim Kardashian, de 40 años. Antes de Kanye West fue la esposa de Damon Thomas en el 2000 por cuatro años y tuvo otro matrimonio de pocos días con Kris Humphries.

Por su parte, Kanye West antes de formar parte de la famosa familia Kardashian salió con las modelos Chanel Iman y Amber Rose. También estuvo vinculado con Selita Ebanks y, en 2006, se comprometió con Alexis Phifer, de quien se separó dos años después.