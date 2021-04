La hija de Karen Doggenweiler, Fernanda Cornejo, por primera vez mostró a su pololo en televisión y reveló que vive junto a él desde comienzos de la pandemia.

En un programa de Canal 13, la primógenita de Doggenweiler apareció sorpresivamente y, junto a ella, venía Ignacio, su pareja desde hace 3 años.

"Lo pasamos muy bien"

De acuerdo contó Karen en primera instancia, su hija "vivía sola, y por la pandemia el pololo llegó, se fue quedando, se llevaron bien y ahora arrendaron un departamento más grande".

Fue luego de eso que Ignacio tomó la palabra, llenando de elogios a su polola. "(Fernanda) es una persona muy divertida (...) Lo pasamos muy bien. Nunca me había reído tanto en esos tres o cuatro meses completos que estuvimos encerrados", afirmó.

Sobre cómo se lleva con sus suegros, es decir, con Karen y Marco Enriquez-Ominami, el joven señaló que tienen "una relación bastante normal, de mucho cariño, mucha amistad, lo pasamos bien"

La relación de Fernanda y MEO

Si bien Fernanda no es la hija biológica de Marco Enriquez-Ominami, segundo marido de Karen Doggenweiler, la recientemente graduada politóloga reveló que tienen una relación muy estrecha.

"Siempre ha sido así. No de nacimiento, pero ha sido mi figura paterna. Nunca tuve una ausencia de figura paterna. Ese rol lo cumplió mi abuelo al principio, y de ahí conocí a Marco y me adoptó y fue muy natural como se dio esa relación", sentenció.

Asimismo, contó que no le gusta que le digan que es su "padrastro". "Él es mi papá, él me crio y me educó y me quiere, y me da todo el cariño que da un papá", remató.

