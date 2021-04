La talentosa actriz de "Demente", Ingrid Cruz, estuvo ausente de las redes sociales durante varios días, lo que preocupó a varios de sus fans quienes extrañaban las publicaciones de la actriz en Instagram.

Tras unos días de silencio virtual, Cruz reveló que su alejamiento fue por un problema de salud que viene enfrentando desde hace ya bastante tiempo.

"Son bien desgraciadas"

Acompañada de una foto en Instagram donde aparece mirando fijamente la cámara, la intérprete comenzó señalando, "anduve un poco desaparecida pero ya volví..."

"La culpable... mis migrañas... que cada cierto tiempo les da por volver pero ya van desapareciendo. Son bien desgraciadas porque cada vez que me dan, me angustio mucho encontes no es solo que me duele la mitad de la cabeza sino además mi corazoncito apretado", añadió.

Afortunadamente, Ingrid reveló que por ahora, ya no siente los invalidantes dolores de cabeza y agradeció a sus fanáticos y seguidores por la preocupación y los mensajes que le hicieron llegar.

"Puro aguante", "ánimo querida", "qué bueno que volviste", fueron solo algunos de los comentarios que más se repitieron en la publicación.

¿Qué es la migraña?

De acuerdo a la Clínica Mayo, la migraña causa un dolor pulsátil intenso o una sensación de latido en la cabeza "generalmente en solo un lado". Este malestar puede causar náuseas, vómitos, sensiblidad a la luz y al sonido.

El sitio médico revela que existen medicamentos para ayudar a prevenir algunas migrañas y hacerlas menos dolorosas. Asimismo, se comprobó que cambios en el estilo de vida sumado a ayuda psicológica, pueden ayudar a paliar los síntomas.

