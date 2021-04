La diva de la televisión colombiana, Amparo Grisales, es una de las artistas más reconocidas de su país que ha logrado hacerse de un nombre en la palestra internacional. Su sensualidad y arrolladora personalidad la hacen la preferida de millones de seguidores.

Su carácter indomable la hace única, pues no le teme ser el blanco de las críticas y comentarios que hacen sobre su tan renombrada edad.

Los prejuicios no la detienen y presume su belleza a través de las redes sociales, dejando atónitos a muchos al revelarse contra el qué dirán y los miles de haters que constantemente aluden a su edad como algo infaltable.

De su vida privada se conoce que la actriz eligió no ser madre, pese a tener varias parejas en el pasado. En la actualidad se encuentra disfrutando de la vida y su profesión, sin romance alguno. Se declaró luchadora por la defensa de los animales.

La edad de Amparo Grisales

Con sus 40 años de trayectoria artística, Amparo Grisales es dueña de unos 64 años que no oculta, pero tampoco los demuestra al mostrar un cuerpo muy conservado para su edad, digna de toda una diva como se conoce en su país natal.

Desde una playa en Santa Marta, la actriz y modelo cautivó a sus fans al posar sonriente a la cámara mientras lucía un bikini blanco y un top de peluche, con el que se robó las miradas.

“Eres única en Colombia”; “¿De qué órbita llegaste? Eres tan perfecta”; “¡Qué cuerpo, simplemente regia! Qué envidia de la buena”; “Sin duda la mujer más sexy de Colombia”; “Todas esa pelaitas que te critican, solo es la envidia que habla por ellas”; “Envidio tu disciplina. Eres una mujer de admirar, siempre he dicho que a ti no te odian, te envidian. Además, ¿cómo no envidiar el cuerpo que tienes?”, le escribieron.

“Ojalá todas las sesentonas fueran así de hermosas. Tiene un cuerpo que cualquier pelota de 20 quisiera tener”, escribió un fans, lo que demuestra la polémica que levanta la actriz cada vez que presume su físico en las redes, sin importarle el qué dirán.

Otra seguidilla de su sesión de fotos en las costas de su país en noviembre del 2020, luciendo diferentes modelos de trajes de baño, hicieron delirar a su público.

El día que fue tendencia en Twitter

La edad de Amparo Grisales ha sido objeto por años de miles de memes en las redes sociales, y con la muerte del príncipe Felipe, duque de Edimburgo, lo vimos nuevamente.

El duque de Edimburgo ha caído en semifinales. La final será entre la reina de Inglaterra y Amparo grisales. pic.twitter.com/ME2pDvw03v — SINSENTIDO (@SINSE25) April 9, 2021

Amparo Grisales y el príncipe de Edimburgo en 1929 ❤️❤️❤️ pic.twitter.com/8VMVawjRAH — yoyotutus (@yoyotutus) April 9, 2021

Lo qué es Amparo Grisales y la Reina Isabel II nos van a enterrar a todos, nos mas póngale la fecha y sale. pic.twitter.com/KQSpeslDMX — Do kla (@DoklaM12) April 9, 2021

La protagonista de la teleserie “Las Muñecas de la Mafia” haciendo mención a las habladurías de siempre sobre su edad, el 1 de octubre de 2020 fue tendencia en Twitter, al colgar un tuit que aún recuerdan con agrado sus fans, detalló el diario El Tiempo.

“¡Desde que cumplí 30, me hacen chistes estúpidos! Y mientras a algunos se les arrugan las pocas neuronas que tienen y se les pudre el corazón...¡yo evoluciono ... y me amo! Aquí los espero. Veré si llegan. Parranda de fof@s y amargad@s. Consíganse una vida”, escribió la estrella de la actuación.

Consíganse una vida.🙏je — Amparo Grisales (@Amparo_Grisales) October 1, 2020

La actriz -quien fue juez del reality "Yo me llamo"- suele hacer frente a los comentarios negativos con un mordaz verbo, ante las sátiras de los usuarios de las redes que se burlan de su edad y de su espíritu jovial.

En sus redes comparte sus rutinas de ejercicios y sus secretos de belleza para mantenerse siempre radiante y conservar esa lozanía en su piel que la hace eternamente joven.

En la actualidad, sus seguidores esperan verla en su reaparición en la pantalla grande nacional en un nuevo film de la saga “Paseo 6”, en la que rompiendo estereotipos encarnará a una abuela, lo que habla de la versatilidad de la actriz.

Debido a la pandemia, fue aplazado su estreno para el próximo mes de diciembre de 2021. Y el reconocido director colombiano Dago García trajo a colación la energía de Grisales, reiterando su vitalidad y su personalidad.

“Es una mujer hermosa y vital, además ha sido la más entusiasmada con el rol... Ella misma se burla y se divierte con todo lo que se teje alrededor de su edad y en la película no tuvo el menor reparo para hacer de la abuela sexi de la familia”, mencionó el portal de Infobae.