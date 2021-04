La talentosa actriz Daniela Nicolás se encuentra en tierra derecha para intentar ser la próxima "Miss Universo". De ganarel certamen, sería la segunda chilena en obtener dicho premio.

Recordemos que en el país solo Cecilia Bolocco ha logrado conseguir el preciado título de belleza. Y de eso ya han pasado casi 34 años.

Por lo anterior, Daniela ha estado preparándose durante este último tiempo y generando alta expectativa hacia sus fans, quienes espera que repita la hazaña hecha por Bolocco.

En uno de sus últimos posts en redes sociales, la actriz hizo un repaso de todo el camino que ha recorrido para participar por la corona y los esfuerzos que ha hecho para enfrentar este desafío, con una enfermedad degenerativa a cuestas: la artritis reumatoide.

"Tenía miedo"

"No les voy a negar que tenía miedo de participar en Miss Universo. Me sentía insegura, venía de un proceso largo de volver a quererme, mi enfermedad autoinmune me dio vuelta en 180 grados mi vida, y todo lo que me gustaba hacer tenía que pensarlo tres veces antes ahora", comenzó escribiendo la joven en la publicación, en donde aparecen tres fotografías de ella.

Añadió que la artritis la ha limitado en gran parte de su vida, puesto que ya no puede hacer los deportes que acostumbraba y la actuación le comenzó a significar un "desgaste físico".

Para "Miss Universo", Daniela contó que tuvo que "aprender a caminar con unos tacos de 15 centímetros", sumado a sus constantes visitas al médico. "El dolor que sentía era fuerte y me la estaba ganando. Y mi mamá me dijo algo que no me voy a olvidar nunca: '¿Cuándo algo ha sido una limitante para ti?'", recordó.

Tras esto, logró reflexionar y motivarse aún más en la competencia del Miss Universo. "Probablemente tengo que trabajar el triple que los demás para conseguir lo mismo, pero al final mi proceso me hace disfrutar aún más mis logros", sentenció.

"Aquí estoy yo, a menos de un mes de partir a una competencia importantísima, con millones de limitantes quizás, pero JAMÁS menos que el resto, atrévanse aunque tengan miedo, porque yo lo hice y es la mejor decisión que podría haber tomado. Agradecer cada mensaje de apoyo, a mis amigos que han estado siempre, mi familia, la organización, que sin ellos no estaría donde estoy ahora", cerró, logrando más de 500 mensajes de apoyo de sus fans y seguidores.

Revisa la publicación:

