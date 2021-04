La cantante Karol G se sinceró en una entrevista y confesó que las críticas que recibió por su apariencia física en los premios Juventud 2020 le afectaron hasta el punto que lloró mucho. Sin embargo, los comentarios negativos le motivaron a asumir un nuevo estilo de vida.

“Ese día, te voy a reconocer, que me dio muy duro”, admitió la cantante en una entrevista con el locutor puertorriqueño Molusco. “Me gané ese premio, me lo entregó Ivy Queen. Eso fue muy emocionante. Me tenía que cambiar porque tenía que presentar otro premio y cuando yo llego, en mi emoción, a ver el teléfono me encontré con toda esa mierda”.

Según la artista, las críticas no le cayeron nada bien emocionalmente. “Tú no sabes todo lo que yo lloré. En ese momento, yo dije a la gente no le debe importar cuánto peso, porque es que yo soy cantante no modelo”.

A pesar de la tristeza que le generó la reacción de los televidentes, Karol G hizo un esfuerzo por cambiar de estilo de vida y cuidar de su peso. “Yo dije: En la vida voy a permitir que yo me vuelva a sentir como me sentí ese día. Y me puse las pilas y hoy peso casi 30 libras menos (13 kilos)”, subrayó.

Tras proponerse ese nuevo estilo de vida, la cantante intensificó sus sesiones de ejercicios. Entrenaba dos veces al día y aseguró que hacía cardio en ayunas para bajar de peso más rápido.

Karol G sufrió un desorden alimenticio

La intérprete de "Tusa" confesó que durante la cuarentena por la pandemia del coronavirus perdió el control de su alimentación. Sus hábitos provocaron que su peso aumentase rápidamente en cuestión de tiempo.

“En la pandemia llegue a pesar 76 kilos, estoy en 62 ya. Ya me puse al día. En la pandemia dije este es mi momento, me voy a comer hasta las paredes. Era consciente que iba a subir de peso, estaba en casa con Emma (Anuel AA), comíamos y recomíamos”, dijo la cantante colombiana.

Actualmente, Karol G ha cambiado sus hábitos con el apoyo de su familia, con quienes ahora lleva una estricta dieta y una exigente rutina de ejercicios.

