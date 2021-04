Hace 20 años la doctora Ana María Polo comenzó su travesía en la televisión. Con su inigualable estilo, la jueza del programa “Caso Cerrado” se convirtió en uno de los personajes favoritos del público latino.

Su ímpetu a la hora de conducir el programa y su sinceridad cuando se dirige hacia algunos de los participantes, le ganaron la fama internacional. El programa que produce y dirige tuvo 18 temporadas, desde el año 2001 y se ha transmitido en más de 20 países.

Otras facetas de la doctora Ana María Polo

Durante estas dos décadas de trayectoria, la doctora Ana María Polo no solo se ha dedicado a resolver conflictos de pareja o familiares frente a la pantalla chica, también se ha empeñado en apoyar causas nobles y en alzar la bandera de la igualdad.

En el año 2014, la organización “Human Rights Watch” la invitó a participar en un video a favor del matrimonio igualitario y se convirtió en la primera hispana en colaborar con esta campaña.

La polémica presentadora también se ha convertido en una ferviente defensora de los derechos de los animales y respalda a la organización “Peta Latino”, promoviendo la adopción y el buen trato hacia los animales.

Polo también ha sido una militante del trato igualitario de los inmigrantes y además todos los años apoya programas para divulgar información sobre cómo prevenir y detectar a tiempo el cáncer de mama, una enfermedad a la que ella misma logró sobrevivir.

Un conmovedor video de celebración

La doctora Ana María Polo no pasó por alto sus dos décadas frente a la pantalla chica y compartió con sus más de dos millones de seguidores en Instagram un emotivo video que resume su trayectoria desde que comenzó con el programa “Sala de parejas”.

“20 años en la televisión hispana. Me siento bendecida de poder celebrar 20 años haciendo lo que me gusta. Pero sobre todo le agradezco al público que me ha seguido de manera constante no solo en la televisión, sino también a través de mis redes sociales”, escribió en la leyenda del post.

En el clip, la abogada, de 61 años, contó que al día de hoy se encuentra más activa que nunca. “Sigo creando contenido para todos ustedes, y trabajando en varios proyectos que me llenan de ilusión. Es por eso que quise grabarles este mensaje, que aunque corto está lleno de amor y agradecimiento, espero que pronto muy pronto nos podamos encontrar y celebrar en persona”, aseguró.

Como siempre, sus fans se volcaron a escribir cientos de comentarios: “¡Una jueza única e irrepetible!”; “Siempre con carisma, simpatía y dándole un toque de distinción a cada “Caso Cerrado”; “Felicitaciones por tu gran trayectoria. ¡Te admira locamente una fan argentina!!”, son parte de algunas de las reacciones dejadas en su publicación.