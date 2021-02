La conductora del programa "Caso Cerrado", Ana María Polo, se pronunció en relación al caso de la chica colombiana bilingüe que se viralizó en las redes sociales hace pocos días.

La abogada, de 61 años, dio detalles a un canal español sobre el famoso episodio y además compartió el emotivo final del capítulo, donde se disculpa con ella.

"En entrevista ayer con los amigos de la redacción Tele Madrid, hablando sobre el caso que se hizo viral en España, donde además explico de qué se trata en realidad el episodio que toca el tema de bullying, algo que nunca debe suceder!", escribió la popular jueza en un post de Instagram donde colgó el video de la entrevista.

La presentadora de origen cubano aclaró que ese capítulo del show, que aún no se ha emitido en Estados Unidos, trata el tema del acoso y sus consecuencias.

"Este caso fue muy interesante. Llama la atención que se hizo viral porque yo la obligo a hablar en español y es que esta chica había sido víctima de bullying y ahora ella le hace bullying a otra", dijo durante la entrevista.

Ana María Polo perdió la cordura

El polémico capítulo de "Caso Cerrado" logró hacerse tendencia en Twitter y causó furor entre los internautas por la actitud agresiva de Polo hacia la joven colombiana residente en Norteamérica que se negó a hablar español en el programa.

Luna al entrar al set da las buenas tardes en inglés, esto irritó tanto a Polo que se levantó de su silla y le dio tremenda reprimenda. "Ni good afternoon ni hello, aquí se habla en español. Tu nombre es Luna y aquí hablas en español", dice visiblemente enojada.

"Escúchame. Si no hablas español, te vas. ¿Me estás entendido? Yo no estoy jugando contigo. A mí no me vas a hacer retos. No me interesan tus retos cochinos, estúpidos e idiotas", fustigó con autoridad la polémica jueza levantándose de su silla.

La lección para Luna

Luego de varios días, la conductora de "Caso Cerrado" reveló el final del polémico capítulo que encierra una emotiva lección para la joven Luna. "No al bullying", título la abogada el post en Instagram. "¡Feliz día, amigos! Cómo les prometí ayer, aquí tienen el final del episodio y mi consejo para la niña. Mantengamos nuestra cultura y el orgullo por nuestras raíces", escribió.

En el video, la chica se acerca al estrado y Polo le toma sus manos. "Perdóname que fui tan dura contigo, pero yo creo que tienes que entender que debes estar orgullosa de tus raíces y que no puedes perder tu español", le dice al inicio.

Luego hace referencia a su infancia: "Yo te voy a decir algo, yo me crié en este país, con dos años llegué de Cuba y aprendí a hablar inglés aquí". Pero reconoce que "si hoy soy una persona querida y respetada no fue por mi inglés, fue por mi español. Mi madre siempre me dijo mantén tu idioma, tú nunca sabes cuando te va a hacer falta", concluyó.