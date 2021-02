Conocida por su explosivo carácter, la conductora del programa "Caso Cerrado", Ana María Polo, no dudaba en dar una respuesta directa y contundente a los participantes en el reality judicial. Tal es el caso de un episodio, donde perdió la cordura ante una invitada a su show que no quería hablar en español.

El video que se viralizó en las redes sociales data del 2020, y se ve como la popular jueza pierde los estribos ante una joven colombiana, que se presentó como testigo y se negaba a hablar en su idioma natal.

"Ningún afternoon, ni ningún hello. Ninguno. Aquí tú hablas español", reclamó la conductora de origen cubano a la chica, que entró al programa saludando en inglés. La invitada de nombre Luna manifestó no sentirse a gusto hablando en español en el programa, que era producido en Estados Unidos por la cadena Telemundo.

Ante esta situación, Polo perdió la razón, se levantó de su silla y cuestionó duramente a la colombiana. "Escúchame. Si no hablas español, te vas. ¿Me estás entendiendo? Yo no estoy jugando contigo. A mí no me vas a hacer retos. No me interesan tus retos cochinos, estúpidos e idiotas", dijo.

Reacciones divididas en las redes

Este momento del programa fue difundido por varios usuarios de Twitter hasta convertirse en tendencia. Logró captar la atención de los internautas, quienes en su mayoría aplaudió la actitud "regañona" y "autoritaria" de la jueza Ana María Polo. Mientras que algunos aprobaron esta posición, otros la rechazaron catalogándola de abusiva.

"¿Es esa forma para dirigirse a una cría? ¿Y encima en la tele?”, se preguntó un usuario de la red del pajarito azul. "Cada uno que hable como quiera, digo yo, da igual, ella es libre de hablar el idioma que le plazca", opinó por su parte otro tuitero que puso en duda la autenticidad del show.

"Vieja corriente, déspota, si desde que invitan a sus 'actores' para hacer el programa, saben todo de ellos. Esto lo hacen para subir audiencia, pero como nada es real, son casos fabricados y actuados, ni siquiera siento pena por la chica, más bien por esa señora acomplejada", criticó duramente a la jueza un internauta.

"Para la chica colombiana, hablar inglés es una forma de integración, en un país donde lo hispano o lo afroamericano está en un segundo escalón", precisó uno a favor de Luna.

