Este sábado 10 de abril se estrena "Mi Barrio", el nuevo programa familiar de Mega que junta el humor con la contingencia, de la mano de los más destacados humoristas del recordado "Morandé con Compañía".

Pero el elenco no solo lo componen miembros del icónico espacio televisivo, puesto que también se sumaron nombres nuevos como el actor Carlos Díaz, y también jóvenes talentos como el imitador Felipe Parra.

Un comediante que se hizo viral en plena pandemia luego de imitar magistralmente al reconocido médico intensivista, Sebastián Ugarte, y otras figuras del espectáculo nacional.

La llegada a "Mi Barrio"

En una entrevista con Página 7, Parra comentó que en la producción de "Mi Barrio", "estaban buscando a alguien que estuviera a cargo del Cesfam del barrio, entonces pensaron en que un doctor conocido era el doctor (Sebastián) Ugarte, y ahí recordaron que había un imitador que había hecho noticia justamente por imitarlo, y me llamaron".

Un gran impulso a su incipiente carrera de imitador, que le permitirá llegar a nuevos públicos que no están en las plataformas digitales, donde él se desempeña principalmente.

Sobre este importante paso, el joven comenta que su inclusión en el programa le significó "la consolidación de mi carrera como imitador, yo he venido haciendo un trabajo hace casi 4 años y sabiendo que el nivel en Chile está alto, se veía difícil, pero con mucho trabajo y perseverancia, y mi fe en Cristo, he podido ir teniendo la fuerza para hacer esto".

Asimismo, será todo un desafío del cual busca rescatar la mayor cantidad de aprendizajes. "Reconozco que no tengo experiencia actuando con actores de este nivel, siempre he trabajo solo, o con pocas personas que me han ayudado", confesó.

Más que el doctor Ugarte

Al ser consultado sobre si veremos solo al famoso doctor Ugarte, Felipe reveló que ese será su rol fijo, pero que también sorprenderá con nuevas personalidades.

"Habrá muchas y nuevas imitaciones que no ha hecho en este caso (Stefan) Kramer, creo que es una nueva opción de imitador, aunque Chile es un poco cerrado a eso, pero como dije la perseverancia es muy importante", reveló.

Adelantó además que es capaz de emular a políticos, cantantes, chicos reality, animadores e incluso deportistas, los cuales podremos ver desde este sábado y todas las semanas en "Mi Barrio", a partir de las 22:15 horas.

