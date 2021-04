La destacada actriz de "Edificio Corona", Hitzka Nudelman, brindó una entrevista en donde aborda lo que ha significado para ella representar a la querida Maca de la teleserie.

Cabe recordar que la intérprete hizo su debut en el mundo de la TV justamente con este personaje. La joven contó que la Directora del Área Dramática de Mega, María Eugenia "Quena" Rencoret, la vio en 2020 mientras actuaba en una obra a través de Zoom y la llamó a un casting.

"Lo hice y quede, fue todo muy rápido y muy repentino (...) fue todo muy lindo, yo no lo busqué, me llegó", rememoró Nudelman en un podcast de ChileActores.

Interpretar a Maca

En su primer papel, Nudelman da vida a Maca, una joven estudiante de diseño, homosexual, que vive en el seno de una familia ligada a la religión evangélica.

Si bien en un comienzo había postulado a otro personaje de "Edificio Corona", cuando llegó a la lectura de guion, el director de la teleserie le hizo saber que su personaje había cambiado.

Maca y su familia en la teleserie

"Yo tenía otra idea, pero ahí me di cuenta que es Macarena y me encanto al tiro, yo muy feliz de representar a este personaje con todo el amor del mundo, me encantó, lo encuentro un desafío hermoso", confesó.

Sobre la repercusión que ha tenido Maca, la cual incluso tiene un club de fans, Hitzka señaló que lo encuentra "muy bonito. Me siento muy afortunada de representar a este personaje. Para mí siempre fue un desafío porque no quería caer en el esterotipo de la lesbiana, quería abordarlo como una persona, no quería caer en el dibujo de la lesbiana".

Maca de Edificio Corona

Tras ser consultada acerca de si se basó en alguien para el papel, Nudelman reveló que su única base es "el amor". "Por más cursi que suena, es el amor para enfrentar a su papá, sus propios miedos, para atreverse a ser quién es", añadió.

Su conexión con la gente

Sobre la repentina fama que le dio Maca, Hitzka declaró que tener tantos seguidores "ha sido bastante impactante. Yo antes de la teleserie no tenía tantos, nunca he sido como influencer ni muy metida en las redes (...) lo encuentro interesante".

Asimismo, reveló que producto de su personaje muchas personas de la diversidad sexual le han escrito y agradecido por su papel y la interpretación que le da.

"He recibido muchos mensajes de gente que me escribe que gracias al personaje contó a su familia que es gay o lesbiana o que gracias al personaje se atreven a andar de la mano con la polola (...) agradezco que en la tele se estén dando este tipo de relaciones", remató.

"Edificio Corona" se emite de lunes a viernes a partir de las 20 horas por las pantallas de Mega. Asimismo, los capítulos, mejores escenas y el avance de los episodios futuros se suben a YouTube.

