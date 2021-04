La vedette argentina Beatriz Alegret contó detalles de la violencia física y psicológica que vivió de parte del cantante Buddy Richard, sumándose así a las denuncias que durante inicios de este 2021 otras exparejas del artista hicieron en los medios de comunicación.

Alegret fue pareja del exponente de la nueva ola chilena antes de comenzar su relación con el actor Adriano Castillo, conocido como el "Compadre Moncho" por su papel en la sitcom "Los Venegas".

"Encontré a un maltratador, pegador de mujeres"

Fue en un programa de Canal 13 que Beatriz recordó lo que vivió con Richard. De acuerdo a su relato, ella recién vino a conocer por primera vez al artista luego que se toparan en un festival.

Posterior a esto, comenzaron una relación amorosa que desde su comienzo fue tortuosa. "Al mes encontré un maltratador, pegador de mujeres, y cosas que no las quisiera hablar, pero la pasé súper mal y me terminé yendo del país", confesó.

"Él estaba separado de Rita (esposa de Buddy Richard); no lo pasé bien, es un golpeador, es lo único que te puedo decir. Lo he hablado con Rita, porque nos encontramos después de muchos años", agregó la vedette.

Asimismo, tras ser consultada sobre si es que denunció los hechos, la argentina dijo que sí, pero que "los carabineros no quisieron sacarlo de mi departamento". Tras este antecedente, Alegret rememoró que tras un viaje de Richard ella se fue de Chile.

"Mientras él estuviera yo no podía hacer nada, estaba muy manipulada", complementó la bailarina, quien además reveló que nadie de su familia sabía que estaba viviendo violencia física y verbal.

Tan mal se sentía Beatriz que incluso señaló que no le importaba su propia vida. "No me importaba morirme, intenté matarme muchas veces con pastillas, hasta que un día me escapé. Yo no podía con esto, no podía volver a mi casa, ¿qué hacía? Estoy con una persona que me agrede todos los días. Fue de terror, pero estoy viva".

Alegret recordó una de las situaciones más complejas que vivió junto al cantante, revelando que en una ocasión el intérprete de "Mentira", "me agarró para tirarme del balcón (...) me tuvo lástima y me tiró a la cama".

Reacción de Adriano Castillo

El actor de "Los Venegas" estaba al lado de su pareja escuchando el crudo relato, el cual reconoció que nunca lo había escuchado de forma tan detallada, puesto que ella siempre lo había contado "en gotas", es decir, de a poco.

Tras oírlo, recalcó que el maltrato contra la mujer es una de las cosas que detesta, "porque creo que no es la actitud de un hombre, no se debe maltratar. Yo no lo he hecho nunca, espero que mis congéneres nunca lo hagan (?). Por un lado me da vergüenza y por otro mucha rabia que alguien agreda a una mujer".

Todo sobre Famosos chilenos