No cabe duda que Marte, el cuarto planeta de nuestro sistema solar, es uno de los más investigados por astrónomos de todo el mundo, y la llegada del rover Perseverance solo aumentó más la intriga de lo que ocurre sobre él.

Debido a lo anterior, un video del investigador de la NASA y la Agencia Espacial Europea (ESA), Seán Doran, ha vuelto a viralizarse a través de la web.

El registro, titulado "Mars in Color - Meridiani Planum Crater", muestra el Meridiani Planum, una llanura ecuatorial marciana situada al oeste del Sinus Meridiani. Este lugar a muchos les suena familiar debido a que es el mismo lugar que atravesaba Mark Watney (Matt Damon) en la película "El Marciano".

A pocas semanas del segundo lanzamiento de SpaceX, la pieza audiovisual publicada originalmente en 2019, ha vuelto a cobrar relevancia de parte de los miles de seguidores de los fenómenos del cosmos.

La NASA anunció recientemente que tratará de volar sobre Marte a principios de abril con el helicóptero Ingenuity. Sería una hazaña, pues el aire marciano tiene la densidad del 1% del aire de la Tierra.

Es un helicóptero ultraligero, similar a un dron grande, que está plegado y adherido a la parte de abajo del rover Perseverance, que aterrizó en el planeta rojo en febrero.

Se trata del equivalente en Marte del primer vuelo de una aeronave en la Tierra, conseguido en 1903 por los hermanos Wright, y el primer vuelo de un aparato motorizado en otro planeta.

Un pequeño trozo de la tela de la aeronave de los hermanos Wright, que despegó hace más de un siglo en Carolina del Norte, en Estados Unidos, se colocó como homenaje en el Ingenuity y se encontrará ahora en Marte.

Our Ingenuity #MarsHelicopter has to meet a series of milestones before taking its first flight on the Red Planet. Here's how it's preparing for the test, targeted for April 8: https://t.co/BI9lXOzueU pic.twitter.com/4gk94xnbjR