La NASA anunció recientemente que tratará de volar sobre Marte a principios de abril con el helicóptero Ingenuity. Sería una hazaña, pues el aire marciano tiene la densidad del 1% del aire de la tierra.

Es un helicóptero ultraligero, similar a un dron grande, está plegado y adherido a la parte de abajo del rover Perseverance, que aterrizó en el planeta rojo el mes pasado.

Se trata del equivalente en Marte del primer vuelo de una aeronave en la Tierra, conseguido en 1903 por los hermanos Wright, y el primer vuelo de un aparato motorizado en otro planeta.

Un pequeño trozo de la tela de la aeronave de los hermanos Wright, que despegó hace más de un siglo en Carolina del Norte, en Estados Unidos, se colocó como homenaje en el Ingenuity y se encontrará ahora en Marte.

Our Ingenuity #MarsHelicopter has to meet a series of milestones before taking its first flight on the Red Planet. Here's how it's preparing for the test, targeted for April 8: https://t.co/BI9lXOzueU pic.twitter.com/4gk94xnbjR