La celebridad de Kim Kardashian acaba de demostrar que no le importa qué tipo de relación lleva con su hasta ahora esposo Kanye West, igualmente lo apoya en sus proyectos de negocios.

Esta vez, la magnate de 40 años divulgó en su cuenta de Instagram una serie de cuatro fotografías en las que luce sin maquillaje y usando accesorios diseñados por el mismísimo rapero.

Se trata de unas exóticas sandalias Yeezy 450 Slides Adidas, que la actriz del reality mostró en diversas poses, en una publicación para desear "felices Pascuas para todos".

Sesión deportiva de Kim Kardashian

La empresaria y dueña del emporio de belleza KKW Beauty no divulgó en su post la marca de las sandalias impulsadas por Kanye West, y que fueron motivo de burlas en una historia de Forbes de 2019, tal y como lo reseña la agencia Highsnobiety.

Kim Kardashian recurrió a un atuendo deportivo de extravagante color amarillo para combinar el original calzado, que mostró en dos instantáneas mientras reposaba en unas sillas.

Luego se fotografió en una sala de ejercicios, luciendo unas zapatillas blancas, rodeada de máquinas y pesas.

El proceso de divorcio

No es la primera vez que se le ve a Kim Kardashian haciendo alarde de los diseños promovidos por el padre de sus cuatro hijos. Hace poco también apareció calzando unas exclusivas zapatillas diseñadas por West, mientras salía de un famoso restaurante de comida rápida.

La pareja ha tenido especialmente la atención de los medios del mundo desde que el 19 de febrero de 2021 la protagonista de “Keeping Up with the Kardashians” solicitó oficialmente el divorcio en Los Ángeles.

El rapero y la multimillonaria modelo se conocieron en 2000 y se casaron en 2014 en Italia. En medio del proceso legal han establecido un sistema para ver a los niños. “Ella sale de la casa y él llega y se junta con los niños”, dijo una fuente cercana a la pareja.