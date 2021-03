A pesar de lo polémico y escandaloso que ha sido la separación entre Kanye West y Kim Kardashian, la famosa pareja parece llevar en buenos términos el divorcio por el bien de sus cuatro hijos. La socialité también ha mostrado preocupación por la salud mental del rapero.

Una fuente reveló al portal Entertainment Tonight que la estrella norteamericana del reality “Keeping Up with the Kardashians” y el cantante no han dejado de estar en contacto por el bien de los niños.

"El divorcio ha sido difícil para él, pero saber que tiene acceso a sus pequeños y que tiene la custodia dividida está facilitando la transición", reveló el informante. Mencionó que Kanye mantiene la esperanza de reconciliación, pero sabe que aún no es el momento.

Los niños: lo más importante para Kim Kardashian

La fuente explicó que Kim ha puesto énfasis en explicarle la situación a los niños mayores. "Todos han hecho un excelente trabajo al entrenar a los niños en esto", relató.

Mencionó también que el apoyo familiar en estos momentos ha sido crucial para la empresaria y modelo de 40 años, mientras se prepara para cerrar este capítulo en su vida.

“Ella sabe que es lo más saludable para ella y está lista para dejar atrás esta dificultad. Kim Kardashian ha tenido sus momentos de sentirse abrumada como madre, por supuesto, pero el hecho de que su familia haya estado tan unida y la haya apoyado durante este momento difícil ha hecho que las cosas sean mucho más fáciles de procesar para ella”, añadió.

Una separación amigable pero no ideal

Dentro de este panorama, las cosas parecen estar marchando bien entre los padres de North, Saint, Chicago, y Psalm. Aunque están llevando en buen término la separación y acordaron una custodia en conjunto, aún quedan muchos aspectos por discutir.

“Es lo más amigable posible, pero amigable no significa alegre o ideal. Solo significa que están siendo adultos en todo el asunto”, declaró un conocido del matrimonio según el Daily Mail. Precisó que entre los acuerdos al que han llegado es que los niños se queden a vivir en Los Ángeles.