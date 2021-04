Puede parecer un chiste, pero las imágenes comprueban que no lo es. Un perro le “robó” el micrófono a una reportera durante una transmisión en vivo.

La profesional entregaba un informe sobre el tiempo en Moscú, cuando de la nada apareció el can.

El golden retriever, de buen tamaño y apodado Martin, simplemente se paró en dos patas y tomó el llamativo micrófono para salir al trote del lugar.

La cara de impacto de la mujer fue comentario obligado, así como su lucha por alcanzar al perro y rescatar su implemento de trabajo.

Algo similar pasó con su compañera de estudio, que no podía creer lo sucedido en vivo. Su rostro evita mayores comentarios.

A dog in Russia grabbed the reporter's microphone and ran away during a live broadcast pic.twitter.com/R1T8VZ5Kpt