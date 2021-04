Un regalo fuera de serie recibió Kim Kardashian de la actriz Gwyneth Paltrow. La estrella de la telerrealidad, quien enfrenta su proceso de divorcio con Kanye West, fue sorprendida por la coprotagonista de “Iron Man” (2008) con un kit “consolador” para la soltería.

La celebridad, de 48 años y propietaria de la empresa de bienestar y estilo de vida Goop, envió una caja de obsequios de algunos productos para ser usados por la socialité, quien no dudó en compartir el momento en sus historias de Instagram.

El kit ha sido llamado “La caja de Trucos de Kim” que incluye un vibrador, valorado en 95 dólares, un gel lubricante y una de las velas aromáticas más polémicas que ha comercializado Paltrow, quien aseguró en algún momento olía como su vagina.

Kim Kardashian emocionada

A la dueña de KKW Beauty, de 40 años, le hizo mucha gracia el hecho de que en el regalo personalizado se escribiera sobre la vela “esto huele como los orgasmos de Kim”.

“Sinceramente, nunca había estado tan emocionada... por la vela", llegó a bromear Kim Kardashian con respecto al producto. “Gracias Gwyneth, te amo. Gracias Goop", le dedicó el mensaje a su amiga.

“Te amo más @KimKardahian", tituló Paltrow al repostear la historia de la madre de cuatro hijos. La actriz de “Amor Ciego” (2001) también experimentó el divorcio en 2016, cuando rompió su matrimonio con Chris Martin, vocalista de Cold Play, con quien tuvo dos hijos.

La nueva vida de Kim

Mientras transcurre su proceso de divorcio con el rapero Kanye West, Kim Kardashian se ha volcado a compartir más por las redes sociales sus momentos con sus cuatro hijos North, Saint, Chicago y Psalm.

También ha mostrado sobre sus encuentros y divertidas reuniones junto a sus íntimas amigas y sus hermanos. Y mientras avanza “Keeping Up with the Kardashians” ha dicho que no quiere hablar sobre el divorcio en el reality, citó Cosmopolitan.

Además, se ha vuelto fiel seguidora de la serie inglesa “Bridgertone" de Netflix, sobre la cual recientemente reconoció que es “adicta”. En sus historias ha compartido varios episodios de la producción de época romántica, mientras los ve y comenta.

