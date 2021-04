La actriz Camila Hirane, que por estos días se luce como Martina Benavente en la teleserie "Verdades Ocultas", subió una foto que confundió a sus fans y seguidores en Instagram.

Resulta que la otrora intérprete de Rocío Verdugo subió una foto junto a su hermana a su cuenta de Instagram, por motivo del cumpleaños de esta última.

En las imagen, donde aparecen en una playa de Barcelona, España, Hirane escribió: "Feliz cumpleaños hermana, la persona más bakán del universo entero. No puedo creer la suerte de ser tu hermana. Love U so much".

Lo que llamó la atención de los seguidores es el gran parecido de ambas, que llevó incluso a algunos de sus seguidores pensaran que eran gemelas o mellizas idénticas.

"Son iguales", "es tu clon", "se nota que es tu hermana", "¿Quién es quién?", fueron solo algunos de los cientos de comentarios que recibió en el posteo.

La foto de Camila Hirane con su hermana:

"Es la persona más divertida y gozadora"

Además de la foto que posteó junto a ella, la actriz subió otra foto de su hermana, Josefa, en donde solamente aparece ella en solitario.

En el pie de la publicación escribió: "Otra más de la Jo por q la amo, y amo su sonrisa y amo esta foto xq se la saqué yo, y encuentro q capturé su esencia (es la persona más divertida y gozadora q conozco. Escribo esto y me da risa xq me acuerdo de tanta cosa! (sic.)".

Aquí nuevamente sus seguidores repararon en el parecido de las dos, e incluso una de sus seguidoras propuso que la debieron haber llevado a "Verdades Ocultas" como una hermana de la protagonista de la ficción, aprovechando la innegable similitud.

A Camila Hirane la puedes ver de lunes a viernes en "Verdades Ocultas", teleserie que se emite en las pantallas de Mega desde las 15:30 horas.

