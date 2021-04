La actriz chilena Tamara Acosta, quien por siete años personificó a Ana en la serie "Los 80", vivió un emocionante momento en un programa de entrevistas de Canal 13.

Esto porque la destacada intérprete nacional se reunió con Estrella Ortiz, la niña que con solo nueve meses de vida personificó a su hija "Anita" en la ficción durante seis temporadas.

Recuerdos juntas

Tras verse, se dieron un largo abrazo que marcó el reencuentro entre las dos, quienes no se veían, según dijeron, hace ya cinco años.

Al ser consultada Estrella sobre los recuerdos que tiene de trabajar con Tamara, la niña que ahora tiene 11 años confesó que no tiene muchos, pero que "fue entretenido" personificar a la hija de la actriz. Asimismo, señaló que al ver la serie, logra rememorar algunos detalles de la grabación.

"Me siento súper orgullosa, como agradecida y orgullosa de todo lo que he tenido que hacer, que me ha tocado, de los personajes y en particular de 'Los 80', que fue tanto tiempo, fue tan lindo, que emocionó e inspiró a tanta gente. Me siento una privilegiada", señaló Acosta.

Elenco de Los 80

La actriz de "Anita", señaló por su parte, que quiere que a Tamara "le siga yendo bien", tras reconocer que como actriz ha logrado hartas cosas en su carrera. Además, reconoció que cuando salga del colegio le gustaría ser actriz.

Así ha cambiado "Anita":

Muchos la recuerdan cuando era una bebé, pero lo cierto es que ahora Estrella Ortiz es una niña de 11 años que es toda una personalidad en redes sociales.

A través de su cuenta de TikTok, la recordada "Anita" ha estado subiendo videos virales sumándose a los retos de moda de la aplicación.

La depresión de Tamara Acosta

En el mismo programa, Tamara Acosta ahondó en detalle la depresión endógena que padece desde su adolescencia. En ese entonces, confesó que sentía "mucha tristeza, mucho sin sentido, el sentir que nada tiene sentido. Me sentía muy sola, me encerraba harto, lloraba harto –sola- sin saber por qué. Por una pena profunda que podía durar meses".

Síntomas depresivos que cuando tenía 30 años se intensificaron. "Ahí sí era sin poder moverse, con crisis de angustia, crisis de pánico y sin poder levantarse de la cama. Ni siquiera te puedes levantar, bañarse es como subir el Everest. Y la sensación de que no quieres estar en la vida. El dolor es tan grande que uno trata de que cualquier cosa que aplaque ese dolor es mejor que esto", rememoró.

Tras ser consultada sobre si pensó en quitarse la vida, Tamara contó que "no planifiqué un suicidio, pero recuerdo haber ido manejando y haber pensado en tener las ganas de soltar el manubrio. Y tuve la lucidez de decirme a mí misma, 'chuta, ojo'".

Finalmente, la actriz señaló que haber sido diagnosticada con depresión finalmente fue un alivio. "Sentí que me decían que tú no estás loca, que no eres complicada, no. Tú tienes una enfermedad y esta enfermedad se trata de esta manera, listo. Uno aprende a conocerse también y uno sabe cuáles son los límites", remató.

