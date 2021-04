La modelo Lisandra Silva dedicó un tierno mensaje a través de Instagram a su hijo Noah, fruto de su relación con el bailarín Raúl Peralta.

Hace pocos días Noah cumplió 10 meses de vida y, como ya es habitual, fue celebrado con un pastel temático, el cual en esta ocasión fue de los "101 Dálmatas".

El pequeño se ha robado el corazón de los seguidores de la modelo y cada vez que comparte alguna foto o video suyo, la publicación se llena de tiernos comentarios.

En esta ocasión Lisandra publicó una foto del niño acompañada del mensaje “amarte cada día de mi vida, esa es mi misión. Tú eres mi razón, mi motor, mi inspiración, tú eres lo más hermoso que una madre puede tener! Te amoooooo”.

El post ya suma más de 150 mil "likes" y 4.400 comentarios, dentro de los cuales destaca el de su padre, Raúl Peralta, quien escribió “hijo mío te amo”.

Los usuarios de la red social también reconocieron lo grande que está Noah. “Tan hermoso y grande que está, que Dios lo bendiga y proteja siempre”, “hermoso bebé” y “qué grande está! Qué lindo cómo lo hemos visto crecer”, fueron algunos de los comentarios.

“He decidido brindar por mi”

Lisandra Silva también compartió una foto suya brindando y reconociendo su trabajo en su emprendimiento Lisbylis.

“Hoy he decidido brindar por mí. Porque me lo merezco, llevo un año trabajando en un proyecto muy lindo, le he puesto mucho corazón, quizás escogí un año difícil para emprender y además tener a mi pequeño príncipe, pero la vida me ha enseñado mucho estos 12 meses!”, escribió la modelo.

Frente a esto, su pareja, Raúl Peralta, comentó que "he sido testigo de todo el esfuerzo que haz puesto en todo lo que te propones, admiro tu fortaleza y la manera en que luchas por lo que quieres”.

“Estoy orgulloso de ti, acá estaré siempre para apoyarte en todo lo que pueda... TE AMO MI VIDA”, continuó el bailarín.

Frente al mensaje de apoyo, la influencer comentó “sin ti nada hubiera sido posible amor mío, en cada pequeño detalle, en cada decisión de este pequeño emprendimiento tú has tomado parte, te amo, te amo, gracias por darme siempre ese empujoncito! Tu eres LISBYLIS”.

