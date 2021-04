Mediante redes sociales comenzó a circular el rumor de que el cantante español Pablo Alborán habría sido visto en Ciudad de México junto al bailarín chileno Juan Francisco Matamala, por lo que se comenzó a especular sobre un supuesto romance.

El exbailarín del programa “Rojo” se fue a vivir a México hace algunas semanas y formará parte de Hanu Fit como coach de baile. En el país azteca, Matamala también busca poder seguir desarrollándose como influencer y bailarín.

Respecto al supuesto romance con Alborán, Matamala aclaró a AR13 que "este rumor que acaban de filtrar es totalmente falso, yo no me he juntado con él, no estoy acá en Mexico con él, no es la razón por la que me vine".

“Si estuviera con él o no, sería cosa mia”

En ese sentido, el influencer manifestó que al ser un personaje público "te expones a estas situaciones, yo no sé con qué fin lo hacen. Si yo estuviera con él o no, sería cosa mia".

Sobre su relación con el intérprete de "Dónde está el amor", el bailarín reveló que es fan del artista y que cuando fue candidato a rey del Festival de Viña del Mar, en 2020, lo invitaron al show del cantante.

"Ese día yo lo etiqueté en varias historias y lo felicité por su show y él me respondió. Me dijo 'qué bueno que lo disfrutaron, gracias por venir', fue muy buena onda y fue una conversación muy breve", contó.

Posteriormente "publiqué parte de estas conversaciones, en 'modo fan', entonces yo creo que desde ahí comenzó el rumor, fueron simplemente conversaciones", indicó Matamala.

